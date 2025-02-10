Смерть дитини через лікування зубів

Інцидент стався у грудні 2023 року в приватній клініці Ori-Dent на вул. Голубовича, 34 у Львові. Мати хлопчика, Велеса Пашника, привела його до клініки для видалення двох молочних зубів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

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Через страх дитини перед медиками прийняли рішення провести операцію під загальним наркозом. Проте під час процедури серце дитини зупинилося. Хлопчика терміново госпіталізували до реанімації дитячої лікарні. Понад місяць Велес перебував у стані глибокої коми, однак лікарям не вдалося його врятувати.

Підроблені документи

10 лютого 2025 року правоохоронні органи повідомили, що в ході досудового розслідування було з’ясовано: лікарка-анестезіолог, яка проводила наркоз, не мала відповідної кваліфікації для роботи з дітьми. Вона надала підроблений сертифікат адміністрації клініки, що дозволило їй незаконно отримати доступ до лікування малолітніх пацієнтів.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, медичній працівниці оголошено підозру у вчиненні низки злочинів, а саме:

ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ.

ч.5 ст.27 – ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.

ст.138 (Незаконна лікувальна діяльність) ККУ.

Максимальне покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі терміном до п’яти років. Розслідування триває.