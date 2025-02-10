Смерть ребенка из-за лечения зубов

Инцидент произошел в декабре 2023 года в частной клинике Ori-Dent на ул. Голубовича, 34 во Львове. Мать мальчика, Велеса Пашника, привела его в клинику для удаления двух молочных зубов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

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Из-за страха ребенка перед медиками приняли решение провести операцию под общим наркозом. Однако во время процедуры сердце ребенка остановилось. Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию детской больницы. Более месяца Велес находился в состоянии глубокой комы, однако врачам не удалось его спасти.

Поддельные документы

10 февраля 2025 года правоохранительные органы сообщили, что в ходе досудебного расследования было выяснено: врач-анестезиолог, которая проводила наркоз, не имела соответствующей квалификации для работы с детьми. Она предоставила поддельный сертификат администрации клиники, что позволило ей незаконно получить доступ к лечению малолетних пациентов.

По информации Львовской областной прокуратуры, медицинской работнице объявлено подозрение в совершении ряда преступлений, а именно:

ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК.

ч.5 ст.27 – ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УКУ.

ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) УКУ.

ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) УКУ.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.