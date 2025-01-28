Гаджеты – действительно важный инструмент для обучения и развития, однако их чрезмерное использование может нести риски для физического, эмоционального и психологического здоровья детей.

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Как гаджеты влияют на организм ребенка и что могут сделать родители, чтобы минимизировать эти риски – 24 Каналу рассказала Жанна Руднева, врач педиатр высшей категории, заведующая педиатрическим отделением МЦ “Лелека”.

Как гаджеты влияют на здоровье ребенка

Влияние на опорно-двигательную систему

Длительное использование гаджетов приводит к тому, что дети часами остаются в одном положении, часто сутулясь и наклоняя голову вперед. Это может вызвать:

нарушение осанки (кифоз, сколиоз);

слабость мышц спины;

боль в шее и пояснице;

ограничение двигательной активности.

Жанна Руднева "Малоподвижный образ жизни также ухудшает кровообращение, что может приводить к ожирению, проблем с пищеварением и даже сердечно-сосудистых заболеваний."

Влияние на зрение

Гаджеты создают значительную нагрузку на глаза ребенка, поскольку мышцы глазного яблока еще не полностью развиты. Это может вызвать:

миопию (близорукость), когда ребенок хорошо видит вблизи, но плохо вдаль;

синдром "сухого глаза" из-за редкого моргания;

быструю усталость глаз.

Особенно вредным является постоянный просмотр быстро меняющихся изображений, что заставляет глаза напрягаться.

Влияние на эмоциональное состояние

Дети, которые длительное время играют в динамичные видеоигры или смотрят контент на гаджетах, часто становятся более раздражительными. Постоянная концентрация на экране:

снижает способность реагировать на внешнюю среду;

ухудшает навыки коммуникации;

нарушает режим сна, поскольку возбужденная нервная система не позволяет организму расслабиться.

Как минимизировать риски: практические советы для родителей

Гаджеты не стоит полностью запрещать, однако важно научить ребенка пользоваться ими правильно. Вот несколько рекомендаций:

Ограничьте время использования

Детям до 2 лет гаджеты вообще не рекомендованы. Детям старшего возраста ограничивайте использование гаджетов до 2 часов в день. Делайте перерывы каждые 30 минут, во время которых ребенок должен сменить положение тела, рассмотреть линию горизонта или сделать зарядку.

Обеспечьте комфортные условия

Выбирайте гаджеты с большими экранами: планшеты менее вредны, чем телефоны, а компьютеры лучше планшетов.

Жанна Руднева "Регулируйте уровень яркости экрана и расстояние между глазами ребенка и гаджетом (не менее 30 см). Используйте увлажняющие капли для глаз, чтобы предотвратить синдром "сухого глаза"."

Сделайте гаджеты безопасными для психики

Отдавайте предпочтение менее динамичным играм, которые не перегружают нервную систему. Установите четкие правила относительно времени использования гаджетов, например, за час до сна дети не должны пользоваться электронными устройствами.

Побуждайте к активности

Привлекайте ребенка к физическим активностям: спортивным занятиям, прогулкам на свежем воздухе, пробежкам и тому подобное. Чаще проводите время вместе: организуйте семейные мероприятия, посещайте музеи, парки или зоопарки.

Будьте примером

Дети копируют поведение взрослых, поэтому важно, чтобы и родители придерживались правил использования гаджетов.

Одна из главных задач родителей – научить ребенка разумно пользоваться современными технологиями. Постоянно объясняйте ребенку, какие риски несет чрезмерное использование гаджетов. Установите понятные правила относительно времени пользования устройствами. Поощряйте ребенка к активному общению, участию в играх без гаджетов и других полезных активностей.

Жанна Руднева "Гаджеты могут быть как полезным инструментом, так и источником проблем, если ими злоупотреблять. Забота о здоровье ребенка начинается с маленьких, но важных шагов – соблюдения баланса между пользованием гаджетами, активностью и отдыхом."

Разумное использование современных технологий поможет сохранить здоровье вашего ребенка и обеспечить его гармоничное развитие.