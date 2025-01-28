Гаджети – справді важливий інструмент для навчання та розвитку, проте їхнє надмірне використання може нести ризики для фізичного, емоційного та психологічного здоров’я дітей.

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Як гаджети впливають на організм дитини та що можуть зробити батьки, щоб мінімізувати ці ризики – 24 Каналу розповіла Жанна Руднєва, лікар педіатр вищої категорії, завідувачка педіатричного відділення МЦ “Лелека”.

Як гаджети впливають на здоров’я дитини

Вплив на опорно-рухову систему

Тривале використання гаджетів призводить до того, що діти годинами залишаються в одному положенні, часто сутулячись та нахиляючи голову вперед. Це може викликати:

порушення постави (кіфоз, сколіоз);

слабкість м’язів спини;

біль у шиї та попереку;

обмеження рухової активності.

Жанна Руднєва "Малорухливий спосіб життя також погіршує кровообіг, що може призводити до ожиріння, проблем із травленням та навіть серцево-судинних захворювань."

Вплив на зір

Гаджети створюють значне навантаження на очі дитини, оскільки м’язи очного яблука ще не повністю розвинені. Це може викликати:

міопію (короткозорість), коли дитина добре бачить зблизька, але погано вдалину;

синдром "сухого ока" через рідке мигання;

швидку втому очей.

Особливо шкідливим є постійний перегляд швидко змінюваних зображень, що змушує очі напружуватися.

Вплив на емоційний стан

Діти, які тривалий час грають у динамічні відеоігри або дивляться контент на гаджетах, часто стають більш дратівливими. Постійна концентрація на екрані:

знижує здатність реагувати на зовнішнє середовище;

погіршує навички комунікації;

порушує режим сну, оскільки збуджена нервова система не дозволяє організму розслабитися.

Як мінімізувати ризики: практичні поради для батьків

Гаджети не варто повністю забороняти, проте важливо навчити дитину користуватися ними правильно. Ось кілька рекомендацій:

Обмежуйте час використання

Дітям до 2 років гаджети взагалі не рекомендовані. Дітям старшого віку обмежуйте використання гаджетів до 2 годин на день. Робіть перерви кожні 30 хвилин, під час яких дитина повинна змінити положення тіла, роздивитися лінію горизонту або зробити руханку.

Забезпечте комфортні умови

Обирайте гаджети з більшими екранами: планшети менш шкідливі, ніж телефони, а комп’ютери краще за планшети.

Жанна Руднєва "Регулюйте рівень яскравості екрана та відстань між очима дитини та гаджетом (не менше 30 см). Використовуйте зволожувальні краплі для очей, щоб запобігти синдрому "сухого ока"."

Зробіть гаджети безпечними для психіки

Віддавайте перевагу менш динамічним іграм, які не перевантажують нервову систему. Установіть чіткі правила щодо часу використання гаджетів, наприклад, за годину до сну діти не повинні користуватися електронними пристроями.

Спонукайте до активності

Залучайте дитину до фізичних активностей: спортивних занять, прогулянок на свіжому повітрі, пробіжок тощо. Частіше проводьте час разом: організовуйте сімейні заходи, відвідуйте музеї, парки чи зоопарки.

Будьте прикладом

Діти копіюють поведінку дорослих, тому важливо, щоб і батьки дотримувалися правил використання гаджетів.

Одне з головних завдань батьків – навчити дитину розумно користуватися сучасними технологіями. Постійно пояснюйте дитині, які ризики несе надмірне використання гаджетів. Встановіть зрозумілі правила щодо часу користування пристроями. Заохочуйте дитину до активного спілкування, участі в іграх без гаджетів та інших корисних активностей.

Жанна Руднєва "Гаджети можуть бути як корисним інструментом, так і джерелом проблем, якщо ними зловживати. Турбота про здоров’я дитини починається з маленьких, але важливих кроків – дотримання балансу між користуванням гаджетами, активністю та відпочинком."

Розумне використання сучасних технологій допоможе зберегти здоров’я вашої дитини та забезпечити її гармонійний розвиток.