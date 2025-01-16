Ліквідація МСЕК: як дізнатись, хто розглядатиме справу про інвалідність

У 2025 році медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) передадуть понад 1,4 мільйона справ, включно з архівами, до закладів охорони здоров’я, де працюватимуть нові лікарські комісії.

З них понад 44 тисячі мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, інформує 24 Канал.

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Тож, у першому кварталі 2025 року планується розглянути передусім ці 44 тисячі справ. Основна мета реформи – забезпечити прозорість процесу та поліпшити якість розгляду.

Як розподілили справи МСЕК

Здебільшого справи однієї лікарні розподіляли між кількома іншими медичними установами. Наприклад, у Чернігові розгляд перенесли з міської МСЕК до Чернігівського медичного центру сучасної онкології, а також міських лікарень №3 та №4.

Натомість в Одесі всі справи з шести комісій передали до Одеської обласної клінічної лікарні.

Важливо. Повний перелік медзакладів, куди були передані справи, можна знайти на офіційному сайті МОЗ.

Станом на 13 січня 2025 року вже внесено понад 36 тисяч справ для першочергового розгляду. Для їх опрацювання залучено понад 1,5 тисячі експертних команд, до складу яких входить 5,6 тисячі лікарів. Як наголосили в МОЗ, це в чотири рази більше, ніж працювало раніше в складі МСЕК.