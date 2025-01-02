Ці справи планують опрацювати протягом першого кварталу 2025 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує 24 Канал.

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Справи стосуються пацієнтів, яким потрібно було оцінити працездатність або встановити інвалідність. Затримки в роботі МСЕК призводили до того, що люди не отримували необхідної допомоги вчасно.

Як працюватимуть нові експертні команди

За словами прем'єра, наразі в 291 медичному закладі функціонують понад 1476 експертних команд, до складу яких входить понад 5 тисяч медиків. Завдяки реформі МСЕК запроваджено чотири формати оцінювання працездатності:

очний;

заочний;

дистанційний;

за місцем перебування пацієнта.

Для підвищення ефективності процесу всі дані про пацієнтів вносяться до електронної системи. Наразі оцифровано вже понад 30 тисяч справ.

Реформа МСЕК: зміна підходів до підтримки

За словами Шмигаля, реформа МСЕК – це не лише ліквідація застарілої системи, а й початок ширшої трансформації державної підтримки людей з інвалідністю. Мета реформи – допомогти пацієнтам повернутися до максимально активного та повноцінного життя в суспільстві.

"Ми прагнемо не тільки забезпечити швидкий доступ до рішень для людей, які цього потребують, але й створити умови, за яких кожен зможе реалізувати свій потенціал", – наголосив Шмигаль.

Запроваджені зміни покликані скоротити бюрократичні бар’єри та підвищити якість і доступність медико-соціальної допомоги для громадян.