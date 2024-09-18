Як повідомляє видання Aol., жінка почала курити в підлітковому віці, а у 2021 році вирішила замінити сигарети на вейпи.

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Залежність від вейпу

Джордан зізналася, що мала сильну залежність і часто користувалася вейпом. На купівлю вейпів вона витрачала близько 500 доларів на місяць. Іноді навіть приймала ванну з вейпом або засинала з ним.

Кілька місяців тому жінка почала помічати проблеми зі здоров’ям: з’явилася задишка, відчуття тяжкості в грудях, втратила голос і постійно кашляла.

Важке ураження легенів

З часом симптоми погіршувалися, дихати ставало важче, вона опухала через затримку рідини, а шкіра набула сірого відтінку. Жінка неодноразово зверталася до лікарів, але вони не могли виявити причину її поганого самопочуття.

Одного разу її чоловік знайшов Джордан непритомною в ліжку. Вона важко дихала, не реагувала на подразники, а з рота витікав чорний слиз. Чоловік викликав швидку.

Обстеження показало сильне ураження легенів. Лікарі видалили з неї близько двох літрів рідини та ввели в медикаментозну кому на дев’ять днів.

Легені жінки досі у критичному стані та можуть не відновитись. Крім того, жінка зазнала ураження мозку через брак кисню. Тепер Джордан чекає тривале лікування та реабілітація.