Про історію хвороби чоловіка та деталі оперативного втручання розповіли у Першому медоб'єднанні Львова.

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"​​66-річний Орест Стахів і подумати не міг, що у чоловіків буває рак молочної залози. Коли півтора року тому він вперше відчув дискомфорт в області лівої ареоли, то не надав цьому значення", – розповідають у медзакладі.



Орест Стахів не знав, що у чоловіків може бути рак грудей / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Як проявилась хвороба

Влітку дочка пана Ореста зауважила, що ліва частина грудини батька – багряного кольору, а біля соска з'явився якийсь наріст. Чоловік звернувся в лікарню, УЗД та КТ-обстеження підтвердили діагноз: рак молочної залози.

Довідково. Рак молочної залози у чоловіків трапляється у 100 разів рідше, ніж у жінок.

Оскільки пухлина яка сягала 8 сантиметрів, уже почала розпадатися, часу на зволікання не було – чоловіка вирішили якнайшвидше оперувати.



Пухлина почала розпадатись, її розмір – 8 сантиметрів / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Деталі операції

Над порятунком пана Ореста працювала мультидисциплінарна команда з мамологів, онко- та реконструктивних хірургів. Безпосередньо операція відбувалася у два етапи:

спершу онкологи виконали мастектомію – видалення молочної залози разом із пухлиною та частиною грудного м'яза.

далі – провели лімфодисекцію – видалення пахвових лімфовузлів, адже саме через них поширюється хвороба.

Як уточнив онкохірург Лікарні Святого Пантелеймона Ярослав Вовчанський, лімфодисекцію потрібно було обов'язково зробити, аби уникнути рецидиву.



Пухлину успішно видалили / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Далі роботу продовжили реконструктивні хірурги – виконали пластику, аби досягти естетичного результати, а не лише прибрати пухлину.

"Зробили це ротаційним клаптем — закрили дефект за допомогою найширшого м'яза спини пацієнта", – зазначив завідувач хірургічного відділення медзакладу Гнат Герич.



Лікарі виконали пластичну операцію чоловіку / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Як почувається чоловік

Обидва втручання минули успішно і вже на 10-ту добу пацієнт поїхав додому. Попереду у чоловіка – тривале комплексне лікування.

Команда задоволена успіхом операції / Фото Першого медичного об'єднання Львова

Медики закликали українців бути більш уважними до свого здоров'я: регулярно проходити профілактичні огляди, не ігнорувати зміни в самопочутті та вчасно звертатися за допомогою.