Доктор Мохаммед Енаят, засновник клініки довголіття, розповів Business Insider, що щодня приймає комплекс вітамінів групи B з фолієвою кислотою, магній та омега-3 жирні кислоти, передає 24 Канал.

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За останнім вимірюванням біологічного віку, проведеним 18 місяців тому, він відповідає 24 рокам – на 17 менше за його хронологічний вік.

Як виміряли вік

Для оцінки біологічного віку Енаят використовував методики GlycanAge (яка вимірює рівень запалення) та TruAge PACE (орієнтована на епігенетичні зміни).

Як лікар первинної лаки та засновник лондонської клініки Hum2n, Енаят ретельно стежить за своїм здоров'ям – уже понад 7 років користується гаджетами, зокрема кільцем Oura та ремінцем Whoop, регулярно здає аналізи крові, сечі й мікробіому. Він коригує режим довголіття відповідно до результатів обстежень, але базові добавки приймає постійно.

"Ці добавки допомогли мені знизити біологічний вік, але це лише частина ширшої системи", – зазначає він.

Важливо. Експерти з харчування радять отримувати поживні речовини насамперед із їжі, а добавки використовувати лише за наявності дефіциту чи харчових обмежень.

Детально про добавки

Щодо комплексу вітамінів групи B та фолієвої кислоти, Енаят приймає їх через генетичний дефект, що впливає на метилювання і підвищує рівень гомоцистеїну – маркера запалення. "Щоб знизити гомоцистеїн, мені необхідний якісний комплекс вітамінів B та фолат", – пояснив він.

Підвищений рівень гомоцистеїну збільшує ризик тромбозу, інфаркту та інсульту, і його можна регулювати за допомогою добавок або продуктів, багатих на вітаміни B: риби, птиці, бобових, насіння, яєць, молочних продуктів і листової зелені.