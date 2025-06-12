Доктор Мохаммед Энаят, основатель клиники долголетия, рассказал Business Insider, что ежедневно принимает комплекс витаминов группы B с фолиевой кислотой, магний и омега-3 жирные кислоты, передает 24 Канал.

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По последнему измерению биологического возраста, проведенным 18 месяцев назад, он соответствует 24 годам – на 17 меньше его хронологического возраста.

Как измерили возраст

Для оценки биологического возраста Энаят использовал методики GlycanAge (которая измеряет уровень воспаления) и TruAge PACE (ориентированная на эпигенетические изменения).

Как врач первичной лаки и основатель лондонской клиники Hum2n, Энаят тщательно следит за своим здоровьем – уже более 7 лет пользуется гаджетами, в частности кольцом Oura и ремешком Whoop, регулярно сдает анализы крови, мочи и микробиома. Он корректирует режим долголетия в соответствии с результатами обследований, но базовые добавки принимает постоянно.

"Эти добавки помогли мне снизить биологический возраст, но это лишь часть более широкой системы", – отмечает он.

Важно. Эксперты по питанию советуют получать питательные вещества прежде всего из пищи, а добавки использовать только при наличии дефицита или пищевых ограничений.

Подробно о добавках

Относительно комплекса витаминов группы B и фолиевой кислоты, Энаят принимает их из-за генетического дефекта, что влияет на метилирование и повышает уровень гомоцистеина – маркера воспаления. "Чтобы снизить гомоцистеин, мне необходим качественный комплекс витаминов B и фолат", – объяснил он.

Повышенный уровень гомоцистеина увеличивает риск тромбоза, инфаркта и инсульта, и его можно регулировать с помощью добавок или продуктов, богатых витаминами B: рыбы, птицы, бобовых, семян, яиц, молочных продуктов и листовой зелени.