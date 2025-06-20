МОЗ взялося за опіоїдні препарати: "Налбуфін" продаватимуть лише за е-рецептом

Міністерство охорони здоров'я запровадило обов'язковий електронний рецепт для продажу знеболювального "Налбуфін", який належить до групи опіоїдних анальгетиків. Аналогічні правила стосуються також препаратів, до складу яких входять буторфанол та диналбуфін себакат.

Про це повідомили у МОЗ, 20 червня, інформує 24 Канал. Посилення контролю пов'язане з активним використанням "Налбуфіну" останніми роками.

Дивіться також Служать – отримують: МОЗ роз'яснило правила виплат пенсій військовим з інвалідністю

Важливо. У прифронтових районах або зонах бойових дій залишають можливість відпускати ці препарати за паперовими рецептами, однак лише до завершення воєнного стану й ще протягом 3 місяців після. Усі такі рецепти аптеки повинні зберігати не менше трьох років.

Неконтрольоване застосування "Налбуфіну": що відомо

За даними МОЗ, у 2023 році лікарі виписали 2595 електронних рецептів на препарат, із яких було погашено лише 341. У 2024 році кількість е-рецептів зросла до 4987, із них погашено 794.

Обсяг виробництва "Налбуфіну" зріс на 43,4% порівняно з 2021 роком, а продажі – на 37,1%.

"Це свідчить про ризик безрецептурного продажу налбуфіну, що є порушенням законодавства", — додали у відомстві.

Попередньо журналісти опублікували розслідування, у якому ішлось, що опіоїдний препарат, який не можна вільно придбати в багатьох країнах світу, в Україні продається за звичайним рецептом, а інколи й без нього.

Тоді Державна служба з лікарських засобів провела перевірку аптек і виявила численні порушення. Тож, тепер у МОЗ зазначили, що перехід на електронну форму призначення дозволить посилити контроль за використанням препаратів, що можуть викликати залежність, та унеможливити їхнє неконтрольоване застосування.