Минздрав взялся за опиоидные препараты: "Налбуфин" будут продавать только по е-рецепту

Министерство здравоохранения ввело обязательный электронный рецепт для продажи обезболивающего "Налбуфин", который относится к группе опиоидных анальгетиков. Аналогичные правила касаются также препаратов, в состав которых входят буторфанол и диналбуфин себакат.

Об этом сообщили в МИНЗДРАВЕ, 20 июня, информирует 24 Канал. Усиление контроля связано с активным использованием "Налбуфина" в последние годы.

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Важно. В прифронтовых районах или зонах боевых действий оставляют возможность отпускать эти препараты по бумажным рецептам, однако только до завершения военного положения и еще в течение 3 месяцев после. Все такие рецепты аптеки должны хранить не менее трех лет.

Неконтролируемое применение "Налбуфина": что известно

По данным Минздрава, в 2023 году врачи выписали 2595 электронных рецептов на препарат, из которых было погашено только 341. В 2024 году количество е-рецептов выросло до 4987, из них погашено 794.

Объем производства "Налбуфина" вырос на 43,4% по сравнению с 2021 годом, а продажи – на 37,1%.

"Это свидетельствует о риске безрецептурной продажи налбуфина, что является нарушением законодательства", - добавили в ведомстве.

Предварительно журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось, что опиоидный препарат, который нельзя свободно приобрести во многих странах мира, в Украине продается по обычному рецепту, а иногда и без него.

Тогда Государственная служба по лекарственным средствам провела проверку аптек и обнаружила многочисленные нарушения. Поэтому, теперь в Минздраве отметили, что переход на электронную форму назначения позволит усилить контроль за использованием препаратов, которые могут вызвать зависимость, и исключить их неконтролируемое применение.