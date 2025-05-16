Переваги жирної риби

Ці види риби багаті на омега-3 жирні кислоти, які зменшують вироблення запальних речовин і захищають клітини від пошкоджень. Як свідчать дослідження, вживання жирної риби 2-3 рази на тиждень може знизити ризик серцево-судинних захворювань на 10%, а щоденне споживання – аж на 30%.

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Окрім цього, жирна риба є цінним джерелом білка, вітаміну D та селену. Білок підтримує м'язи й імунну систему, вітамін D зміцнює кістки і допомагає протистояти інфекціям, а селен бореться з окислювальним стресом на клітинному рівні.

Як додати більше жирної риби у раціон

Почніть з простого: запечений лосось із гірчицею або тунець з кунжутом – смачно і швидко.

Використовуйте консерви: сардини чи лосось у банці – доступне й корисне рішення.

Комбінуйте: додайте шматочки риби в пасту, салати або овочеві страви, щоб пом'якшити смак.

Тримайте в морозилці: заморожена риба така ж поживна, як і свіжа – і завжди під рукою.

Спробуйте нове: анчоуси – ідеальні для соусів, сардини – для тостів або салатів.

Навіть невеликі порції жирної риби можуть мати значний вплив на здоров'я – головне, вживати її регулярно.