Проте виникає питання: чи може ложка запашної приправи вплинути на ефективність лікарських засобів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Alert.

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Кориця

Кориця відома широким спектром корисних властивостей: вона містить багато антиоксидантів, допомагає зменшити запалення, регулює рівень цукру в крові, підтримує здоров’я серця й навіть може покращувати роботу мозку.

У традиційній медицині її використовують для поліпшення травлення та профілактики інфекцій. Однак нові дослідження вчених з Університету Міссісіпі виявили потенційну небезпеку: кориця може знижувати ефективність деяких медикаментів.

Дослідження показали, що циннамальдегід – один з основних компонентів кориці – може стимулювати рецептори, які прискорюють виведення ліків з організму, знижуючи тим самим їх лікувальну дію. Хоча ці відкриття потребують додаткових вивчень, вони змушують задуматися про можливі ризики поєднання кориці з медикаментами.

Важливу роль відіграє й вид кориці. Справжньою вважається цейлонська кориця, яка походить зі Шрі-Ланки та зазвичай коштує дорожче. Дешевша китайська кориця містить більше кумарину – речовини, що у великих кількостях здатна шкодити печінці.

Проте кумарин також має антикоагулянтну дію, тобто запобігає утворенню тромбів. Його поєднання з препаратами для розрідження крові, наприклад, із варфарином, небезпечне – така комбінація може підвищити ризик кровотеч. Фіксувалися випадки, коли вживання кориці разом з антикоагулянтами приводило до таких ускладнень.

Також є ймовірність взаємодії кориці з іншими ліками – знеболювальними, антидепресантами, протипухлинними засобами та препаратами для зниження цукру в крові. Та водночас, невелика кількість кориці у десерті навряд чи завдасть шкоди.

Куркума

Куркума – ще одна популярна пряність із багатьма корисними властивостями, проте вона також потребує обережності при вживанні. Її основний компонент, куркумін, має сильну антиоксидантну та протизапальну дію.

Є дані, що куркумін може впливати на метаболізм певних ліків, впливаючи на роботу ферментів печінки. Це означає, що куркума може вступати у небажані реакції з антидепресантами, гіпотензивними засобами, хімієпрепаратами та окремими антибіотиками.

Окрім цього, куркума має властивість розріджувати кров, що підсилює дію антикоагулянтів, таких як варфарин чи аспірин. Дослідження на тваринах показали: куркума сприяє зниженню рівня цукру, а отже, може підсилити ефект протидіабетичних засобів, включаючи інсулін.

Також доведено, що куркума знижує артеріальний тиск, а при одночасному вживанні з ліками проти гіпертонії може викликати надто низький тиск. Як правило, такі ефекти спостерігаються при вживанні великих кількостей спеції.

Імбир

Імбир широко відомий як природний засіб проти нудоти та запалення. Проте його активні речовини, зокрема гінгерол, можуть змінювати те, як організм засвоює ліки.

Імбир також здатен перешкоджати утворенню тромбів, тому поєднання цієї приправи з антикоагулянтами підвищує ризик кровотеч. Є припущення, що імбир може знижувати рівень глюкози, однак потрібні додаткові дослідження щодо його взаємодії з препаратами від діабету.

Водночас для більшості людей вживання імбиру у звичайних кулінарних кількостях вважається безпечним.