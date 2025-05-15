Однако возникает вопрос: может ли ложка душистой приправы повлиять на эффективность лекарственных средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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Корица

Корица известна широким спектром полезных свойств: она содержит много антиоксидантов, помогает уменьшить воспаление, регулирует уровень сахара в крови, поддерживает здоровье сердца и даже может улучшать работу мозга.

В традиционной медицине его используют для улучшения пищеварения и профилактики инфекций. Однако новые исследования ученых из Университета Миссисипи обнаружили потенциальную опасность: корица может снижать эффективность некоторых медикаментов.

Исследования показали, что циннамальдегид – один из основных компонентов корицы – может стимулировать рецепторы, которые ускоряют выведение лекарств из организма, снижая тем самым их лечебное действие. Хотя эти открытия требуют дополнительных изучений, они заставляют задуматься о возможных рисках сочетания корицы с медикаментами.

Важную роль играет и вид корицы. Настоящей считается цейлонская корица, которая происходит из Шри-Ланки и обычно стоит дороже. Дешевая китайская корица содержит больше кумарина – вещества, что в больших количествах способна вредить печени.

Однако кумарин также обладает антикоагулянтным действием, то есть предотвращает образование тромбов. Его сочетание с препаратами для разжижения крови, например, с варфарином, опасно – такая комбинация может повысить риск кровотечений. Фиксировались случаи, когда употребление корицы вместе с антикоагулянтами приводило к таким осложнениям.

Также есть вероятность взаимодействия корицы с другими лекарствами – обезболивающими, антидепрессантами, противоопухолевыми средствами и препаратами для снижения сахара в крови. И в то же время, небольшое количество корицы в десерте вряд ли нанесет вред.

Куркума

Куркума – еще одна популярная пряность со многими полезными свойствами, однако она также требует осторожности при употреблении. Ее основной компонент, куркумин, имеет сильное антиоксидантное и противовоспалительное действие.

Есть данные, что куркумин может влиять на метаболизм определенных лекарств, влияя на работу ферментов печени. Это означает, что куркума может вступать в нежелательные реакции с антидепрессантами, гипотензивными средствами, химиопрепаратами и отдельными антибиотиками.

Кроме этого, куркума имеет свойство разжижать кровь, что усиливает действие антикоагулянтов, таких как варфарин или аспирин. Исследования на животных показали: куркума способствует снижению уровня сахара, а следовательно, может усилить эффект противодиабетических средств, включая инсулин.

Также доказано, что куркума снижает артериальное давление, а при одновременном употреблении с лекарствами против гипертонии может вызвать слишком низкое давление. Как правило, такие эффекты наблюдаются при употреблении больших количеств специи.

Имбирь

Имбирь широко известен как природное средство против тошноты и воспаления. Однако его активные вещества, в частности гингерол, могут изменять то, как организм усваивает лекарства.

Имбирь также способен препятствовать образованию тромбов, поэтому сочетание этой приправы с антикоагулянтами повышает риск кровотечений. Есть предположение, что имбирь может снижать уровень глюкозы, однако нужны дополнительные исследования по его взаимодействию с препаратами от диабета.

В то же время для большинства людей употребление имбиря в обычных кулинарных количествах считается безопасным.