Преимущества жирной рыбы

Эти виды рыбы богаты омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают выработку воспалительных веществ и защищают клетки от повреждений. Как свидетельствуют исследования, употребление жирной рыбы 2-3 раза в неделю может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, а ежедневное потребление – аж на 30%.

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Кроме этого, жирная рыба является ценным источником белка, витамина D и селена. Белок поддерживает мышцы и иммунную систему, витамин D укрепляет кости и помогает противостоять инфекциям, а селен борется с окислительным стрессом на клеточном уровне.

Как добавить больше жирной рыбы в рацион

Начните с простого: запеченный лосось с горчицей или тунец с кунжутом – вкусно и быстро.

Используйте консервы: сардины или лосось в банке – доступное и полезное решение.

Комбинируйте: добавьте кусочки рыбы в пасту, салаты или овощные блюда, чтобы смягчить вкус.

Держите в морозилке: замороженная рыба такая же питательная, как и свежая – и всегда под рукой.

Попробуйте новое: анчоусы – идеальны для соусов, сардины – для тостов или салатов.

Даже небольшие порции жирной рыбы могут оказать значительное влияние на здоровье – главное, употреблять ее регулярно.