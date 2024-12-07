Проблема діабету II типу залишається актуальною на глобальному рівні: до 2040 року кількість людей, які страждатимуть від цього захворювання, може перевищити 700 мільйонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал BMJ.

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Нове дослідження чорного шоколаду

Група вчених з Гарвардської школи громадського здоров'я проаналізувала дані про здоров'я та харчування 111 654 медсестер, зібраних в 1970 і 1980 роках. Ці дані включали інформацію про споживання різних видів шоколаду.

Результати показали, що учасники, які вживали темний шоколад не менше п'яти разів на тиждень, мали на 21% меншу ймовірність розвитку діабету II типу в порівнянні з тими, хто робив це рідко. Вживання темного шоколаду також було пов'язане з нижчим індексом маси тіла, тоді як молочний шоколад сприяв збільшенню ваги.

Чому чорний шоколад зменшує ризик діабету

Темний шоколад є джерелом флаванолів – природних сполук, які також є у фруктах і овочах і відомі своїми корисними властивостями. Раніше флаваноли пов'язували з поліпшенням обміну речовин, це може пояснити зниження ризику діабету.

При цьому науковці підкреслюють, що їхня робота вказує на зв'язок, а не на пряму причинно-наслідкову залежність. Це означає, що зловживати темним шоколадом не варто, оскільки в ньому міститься цукор, і він досить калорійний.