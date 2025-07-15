Малина – справжня скарбниця корисних речовин. У кожній ягідці міститься цілий вітамінний коктейль, що підтримує здоров'я людини, пише 24 Канал з посилання на The Foundation for Fresh Produce.

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Який склад малини?

Харчова цінність (на 100 г):

Всього 46 ккал;

Білки – 0,8 г;

Жири – 0,5 г;

Вуглеводи – 8,3 г;

Органічні кислоти – 1,5 г;

Харчові волокна – 3,7 г;

Вода – 84,7 г.

Вітаміни та мінерали:

Вітамін С – 25 мг (сильний антиоксидант, підтримка імунітету);

Вітаміни групи В (В1, В2, В5, В6, В9) – покращують обмін речовин та стан нервової системи;

Вітамін А та бета-каротин – здоров'я очей та шкіри;

Вітамін Е – захист від стресу та старіння клітин;

Калій (224 мг) – для роботи серця;

Магній, кальцій, фосфор, залізо, цинк, та багато інших мікроелементів.

Малину можна вживати не тільки у свіжому вигляді – заморожені ягоди та домашнє варення теж зберігають багато корисних властивостей! Крім того, цілющими вважаються і її листя, гілочки, квітки, які часто використовують для приготування чаїв та настоїв.

Малина та її корисні властивості

Існує кілька видів малини: червона, чорна, жовта, навіть біла. Найпоширенішим сортом на присадибних ділянках вважається червона малина.

Що дає організму червона малина:

Підвищує стійкість до інфекцій. Може знижувати температуру при лихоманці. Очищає шкіру та зміцнює волосся завдяки багатому вітамінному складу (найкраще працює свіжа ягода). Знижує наслідки стресу – завдяки вмісту міді. Підтримує травлення: клітковина стимулює роботу кишківника, допомагає при отруєннях, проносах та запорах Покращує роботу серця та судин: фітостерини та бета-ситостерин перешкоджають накопиченню холестерину та атеросклерозу.

Коли малина може нашкодити?

Попри всю користь, є й протипоказання:

Людям з сечокам'яною хворобою варто бути обережнішими – через наявність щавлевої кислоти.

Малина – досить сильний алерген, особливо для тих, хто не переносить аспірин.

При гастриті та виразці не рекомендується пити густий малиновий сік, хоча настої з листя, навпаки, можуть бути корисними.

Приймання антикоагулянтів несумісний з малиною – ягода розріджує кров.

Навіть повністю здоровим дорослим достатньо 50 г малини на день (близько 3 столових ложок).

Малина для чоловіків та жінок: у чому особливість?

Малина корисна для всіх, незалежно від віку та статі, але діє по-різному на чоловічий та жіночий організм.

Для чоловіків вона корисна внаслідок магнію та цинку – ці елементи підтримують рівень тестостерону та покращують якість сперми.

Для жінок цинк у кісточках малини сприятливо впливає на репродуктивну систему, а регулярне вживання ягід сприяє кращому функціонуванню кишківника та полегшує менструальні болі.

Малина в раціоні дітей

Малину люблять і дорослі, і діти, але малюкам з цією ягодою краще не поспішати – можлива індивідуальна реакція. Дітям вперше малину можна спробувати з 8 – 9 місяців (алергікам – не раніше року), починаючи з однієї-двох ягідок білого або жовтого сорту, поступово збільшуючи порцію до невеликої кількості, якщо немає алергії.

Малина – це не просто смачна літня ягода, а справжній природний вітамінний комплекс, що підтримує здоров'я всієї родини. Вживайте її із задоволенням, але дотримуйтесь міри та не забувайте про можливі протипоказання.