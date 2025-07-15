Малина – настоящая сокровищница полезных веществ. В каждой ягодке содержится целый витаминный коктейль, поддерживающий здоровье человека, пишет 24 Канал со ссылкой на The Foundation for Fresh Produce.

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Какой состав малины?

Пищевая ценность (на 100 г):

Всего 46 ккал;

Белки – 0,8 г;

Жиры – 0,5 г;

Углеводы – 8,3 г;

Органические кислоты – 1,5 г;

Пищевые волокна – 3,7 г;

Вода – 84,7 г.

Витамины и минералы:

Витамин С – 25 мг (сильный антиоксидант, поддержка иммунитета);

Витамины группы В (В1, В2, В5, В6, В9) – улучшают обмен веществ и состояние нервной системы;

Витамин А и бета-каротин – здоровье глаз и кожи;

Витамин Е – защита от стресса и старения клеток защита от стресса и старения клеток;

Калий (224 мг) – для работы сердца;

Магний, кальций, фосфор, железо, цинк, и многие другие микроэлементы.

Малину можно употреблять не только в свежем виде – замороженные ягоды и домашнее варенье тоже сохраняют много полезных свойств! Кроме того, целебными считаются и ее листья, веточки, цветки, которые часто используют для приготовления чаев и настоев.

Малина и ее полезные свойства

Существует несколько видов малины: красная, черная, желтая, даже белая. Самым распространенным сортом на приусадебных участках считается красная малина.

Что дает организму красная малина:

Повышает устойчивость к инфекциям. Может снижать температуру при лихорадке. Очищает кожу и укрепляет волосы благодаря богатому витаминному составу (лучше всего работает свежая ягода). Снижает последствия стресса – благодаря содержанию меди. Поддерживает пищеварение: клетчатка стимулирует работу кишечника, помогает при отравлениях, поносах и запорах Улучшает работу сердца и сосудов: фитостерины и бета-ситостерин препятствуют накоплению холестерина и атеросклероза.

Когда малина может навредить?

Несмотря на всю пользу, есть и противопоказания:

Людям с мочекаменной болезнью стоит быть осторожнее – из-за наличия щавелевой кислоты.

Малина – достаточно сильный аллерген, особенно для тех, кто не переносит аспирин.

При гастрите и язве не рекомендуется пить густой малиновый сок, хотя настои из листьев, наоборот, могут быть полезными.

Прием антикоагулянтов несовместим с малиной – ягода разжижает кровь.

Даже полностью здоровым взрослым достаточно 50 г малины в день (около 3 столовых ложек).

Малина для мужчин и женщин: в чем особенность?

Малина полезна для всех, независимо от возраста и пола, но действует по-разному на мужской и женский организм.

Для мужчин она полезна за счет магния и цинка – эти элементы поддерживают уровень тестостерона и улучшают качество спермы.

Для женщин цинк в косточках малины благоприятно влияет на репродуктивную систему, а регулярное употребление ягод способствует лучшему функционированию кишечника и облегчает менструальные боли.

Малина в рационе детей

Малину любят и взрослые, и дети, но малышам с этой ягодой лучше не спешить – возможна индивидуальная реакция. Детям впервые малину можно попробовать с 8 – 9 месяцев (аллергикам – не раньше года), начиная с одной-двух ягодок белого или желтого сорта, постепенно увеличивая порцию до небольшого количества, если нет аллергии.

Малина – это не просто вкусная летняя ягода, а настоящий природный витаминный комплекс, поддерживающий здоровье всей семьи. Употребляйте ее с удовольствием, но соблюдайте меру и не забывайте о возможных противопоказаниях.