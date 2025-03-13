Всього дві жмені цього горіха захистять ваш зір

Виявляється, морква — не єдиний продукт, що сприяє здоров’ю очей. Виявилось, щоденне споживання фісташок допомагає запобігти віковій втраті зору та підтримує здоров’я сітківки.

Це підтвердило нове дослідження вчених із Університету Тафтса, інформує 24 Канал. Учені запевнили: лише кілька горіхів на день можуть допомогти зберегти чіткість зору, особливо в літньому віці.

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"Фісташки – не лише корисний перекус, а й потужне джерело корисних речовин для зору", – пояснює доктор Теммі Скотт.

Дегенерація жовтої плями: що це та чому важливо запобігати

Основна причина вікової втрати зору — макулярна дегенерація (ВМД), яка вражає макулу (центральну частину сітківки). Це захворювання ускладнює розпізнавання об’єктів, але не впливає на периферійний зір.

За статистикою, від ВМД страждають понад 20 мільйонів людей у всьому світі. Вона буває двох типів:

Суха – діагностується у 80% випадків, розвивається поступово та супроводжується витонченням макули.

Волога – прогресує швидше, спричиняючи різке погіршення зору через патологічне розростання кровоносних судин.

Фактори ризику ВМД включають вік, куріння, гіпертонію, ожиріння та спадкову схильність. Повністю вилікувати це захворювання наразі неможливо, але правильне харчування допомагає сповільнити його розвиток.

Чому фісташки корисні для очей Фісташки багаті на лютеїн — природний антиоксидант, який захищає очі від шкідливого впливу синього світла та ультрафіолету. Дослідження, показало: регулярне споживання всього двох жмень несолоних фісташок упродовж 6 тижнів значно покращує оптичну щільність макулярного пігменту (ОПМП).

"Лютеїн діє як природні сонцезахисні окуляри для очей, фільтруючи шкідливе випромінювання", – зазначає доктор Скотт. Це не лише знижує ризик макулярної дегенерації, а й уповільнює її прогресування.

Однак сучасний раціон більшості людей містить недостатньо лютеїну. Дві жмені фісташок містять близько 1,6 мг цієї речовини – цього достатньо, щоб подвоїти середнє добове споживання.

Фісташки – не лише для зору

Лютеїн корисний не лише для очей, а й для мозку: він допомагає знизити рівень запалення та окислювального стресу, що може зменшити ризик серцево-судинних захворювань, діабету та навіть деяких видів раку.

Крім того, фісташки містять: