Всего две горсти этого ореха защитят ваше зрение

Оказывается, морковь - не единственный продукт, способствующий здоровью глаз. Оказалось, ежедневное потребление фисташек помогает предотвратить возрастную потерю зрения и поддерживает здоровье сетчатки.

Это подтвердило новое исследование ученых из Университета Тафтса, информирует 24 Канал. Ученые заверили: всего несколько орехов в день могут помочь сохранить четкость зрения, особенно в пожилом возрасте.

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"Фисташки – не только полезный перекус, но и мощный источник полезных веществ для зрения", – объясняет доктор Тэмми Скотт.

Дегенерация желтого пятна: что это и почему важно предотвращать

Основная причина возрастной потери зрения - макулярная дегенерация (ВМД), которая поражает макулу (центральную часть сетчатки). Это заболевание затрудняет распознавание объектов, но не влияет на периферийное зрение.

По статистике, от ВМД страдают более 20 миллионов людей во всем мире. Она бывает двух типов:

Сухая – диагностируется в 80% случаев, развивается постепенно и сопровождается истончением макулы.

Влажная – прогрессирует быстрее, вызывая резкое ухудшение зрения из-за патологического разрастания кровеносных сосудов.

Факторы риска ВМД включают возраст, курение, гипертонию, ожирение и наследственную предрасположенность. Полностью вылечить это заболевание пока невозможно, но правильное питание помогает замедлить его развитие.

Почему фисташки полезны для глаз Фисташки богаты лютеином - природный антиоксидант, который защищает глаза от вредного воздействия синего света и ультрафиолета. Исследование, показало: регулярное потребление всего двух горстей несоленых фисташек в течение 6 недель значительно улучшает оптическую плотность макулярного пигмента (ОПМП).

"Лютеин действует как естественные солнцезащитные очки для глаз, фильтруя вредное излучение", – отмечает доктор Скотт. Это не только снижает риск макулярной дегенерации, но и замедляет ее прогрессирование.

Однако современный рацион большинства людей содержит недостаточно лютеина. Две горсти фисташек содержат около 1,6 мг этого вещества – этого достаточно, чтобы удвоить среднее суточное потребление.

Фисташки – не только для зрения

Лютеин полезен не только для глаз, но и для мозга: он помогает снизить уровень воспаления и окислительного стресса, что может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака.

Кроме того, фисташки содержат: