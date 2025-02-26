Тож, обираючи виключно рослинні страви в ресторанах, вони не обов'язково відповідатимуть принципам здорового харчування. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане у Nutrients, у ході якого вчені проаналізували понад 500 ресторанів по всьому світу, інформує 24 Канал.

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Чи корисні веганські страви в ресторанах

Зокрема, вчені оцінювали, наскільки рослинні страви відповідають принципам здорового харчування, виключаючи фритюр, насичені жири та рафіновані злаки.

Результати показали: вибір справді корисних веганських страв дуже обмежений, а в 14 – 27% ресторанів таких варіантів взагалі немає.

Крім того, відвідувачі часто не можуть зробити усвідомлений вибір, адже меню не містять повної інформації про склад страв.

При цьому дослідження показують, що не вся рослинна їжа є корисною. Деякі веганські продукти можуть навіть збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, діабету та гіпертонії, якщо містять зайвий цукор, натрій, насичені жири або рафіновані вуглеводи.

Що показало дослідження веганських страв у ресторанах:

В середньому американські ресторани пропонували 6,6 веганських страв, а ресторани з інших країн – 6,2.

Здорових варіантів у США було трохи більше (3,4 на ресторан проти 2,9 в інших країнах).

Лише 10% звичайних ресторанів і 2% веганських закладів вказували повну інформацію про калорійність, рівень натрію та жири.

У традиційних ресторанах (OMNI) у середньому пропонували 4,5 рослинних страви, тоді як у веганських (VEG) — 8,4.

26% традиційних ресторанів і 14% веганських взагалі не мали жодного здорового варіанту.

Найпоширеніші "проблеми" веганських страв

Очищені зерна – у 40% традиційних ресторанів і 38% веганських.

Насичені жири – у 12% традиційних ресторанів.

Смажена їжа – у 28% веганських закладів.

Важливо! Хоча веганські ресторани мають більше корисних страв, багато позицій у їхньому меню все одно містять шкідливі інгредієнти. Головна проблема – рафіновані зерна, які можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.