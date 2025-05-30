Попри популярність серед спортсменів і прихильників фітнесу, питання щодо їхньої ефективності та безпечності залишаються відкритими, повідомляє 24 Канал з посилання на LADBible.
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Чому обирають протеїнові батончики
Новачкам у спорті особливо важливо отримувати достатню кількість білка – саме він сприяє відновленню та росту м’язової маси. Експерти рекомендують при регулярних фізичних навантаженнях споживати від 1,2 до 2 грамів білка на кожен кілограм маси тіла.
Основні джерела білка – це м’ясо, риба, яйця, молочні продукти. Однак на приготування таких страв часто не вистачає часу, і багато хто обирає батончики: у них міститься до 20 – 25 г білка, вони не потребують приготування й зручні для перекусу на ходу.
Наскільки вони ефективні
Сучасні дослідження показують, що не всі подібні продукти однаково корисні. Аналіз 1641 протеїнового батончика різних марок виявив: тільки 47% білка з 81% "високобілкових" батончиків насправді засвоюється організмом.
Причина – використання білків низької якості (наприклад, колагену), а також додаткових компонентів, таких як клітковина, жири й вуглеводи, що ускладнюють засвоєння амінокислот. Висновок дослідників: протеїнові батончики можуть бути частиною раціону, але не повинні замінювати повноцінне харчування.
Варто також враховувати, що багато батончиків належать до ультраоброблених продуктів, тобто містять:
- штучні підсилювачі смаку та барвники,
- модифіковані інгредієнти (наприклад, гідрогенізовані жири, ізольовані білки),
- замінники цукру,
- велику кількість солі та цукру.
За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, постійне споживання ультраоброблених продуктів пов’язане з підвищеним ризиком ожиріння, діабету другого типу, серцево-судинних захворювань і онкологічних проблем кишківника, особливо при надмірному споживанні переробленого м’яса.
Чи варто вживати протеїнові батончики
Якщо ви часто вживаєте такі батончики, обирайте ті, що містять натуральні інгредієнти й мінімально оброблені. Пам’ятайте: найкраще джерело білка – це натуральні продукти, зокрема м’ясо, риба, яйця, бобові. Батончики ж краще сприймати як додатковий перекус, а не основний елемент харчування.