Несмотря на популярность среди спортсменов и сторонников фитнеса, вопросы относительно их эффективности и безопасности остаются открытыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на LADBible.

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Почему выбирают протеиновые батончики

Новичкам в спорте особенно важно получать достаточное количество белка – именно он способствует восстановлению и росту мышечной массы. Эксперты рекомендуют при регулярных физических нагрузках потреблять от 1,2 до 2 граммов белка на каждый килограмм массы тела.

Основные источники белка – это мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Однако на приготовление таких блюд часто не хватает времени, и многие выбирают батончики: в них содержится до 20 – 25 г белка, они не требуют приготовления и удобны для перекуса на ходу.

Насколько они эффективны

Современные исследования показывают, что не все подобные продукты одинаково полезны. Анализ 1641 протеинового батончика разных марок выявил: только 47% белка из 81% "высокобелковых" батончиков на самом деле усваивается организмом.

Причина – использование белков низкого качества (например, коллагена), а также дополнительных компонентов, таких как клетчатка, жиры и углеводы, затрудняющих усвоение аминокислот. Вывод исследователей: протеиновые батончики могут быть частью рациона, но не должны заменять полноценное питание.

Стоит также учитывать, что многие батончики относятся к ультраобработанным продуктам, то есть содержат:

искусственные усилители вкуса и красители,

модифицированные ингредиенты (например, гидрогенизированные жиры, изолированные белки),

заменители сахара,

большое количество соли и сахара.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, постоянное потребление ультраобработанных продуктов связано с повышенным риском ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических проблем кишечника, особенно при чрезмерном потреблении переработанного мяса.

Стоит ли употреблять протеиновые батончики

Если вы часто употребляете такие батончики, выбирайте те, содержащие натуральные ингредиенты и минимально обработанные. Помните: лучший источник белка – это натуральные продукты, в частности мясо, рыба, яйца, бобовые. Батончики же лучше воспринимать как дополнительный перекус, а не основной элемент питания.