Чи є безкофеїнова кава кориснішою, які переваги та недоліки напою, розповідає 24 Канал.
Дивіться також Не всі вуглеводи однакові: 7 продуктів, у яких їх менше, ніж ви думаєте
Що таке безкофеїнова кава?
Це напій, який проходить спеціальний процес декофеїнації, завдяки якому з зерна видаляють близько 96–99 % кофеїну. У результаті в чашці залишається приблизно 2 – 5 міліграмів кофеїну – відчутно менше, ніж у класичному напої з 70 – 140 міліграмів кофеїну.
Переваги:
- Не стимулює нервову систему – не підвищує тиск, не викликає тривожності чи безсоння;
- Підходить людям з чутливим шлунком або кислотним рефлюксом;
- Ідеальна заміна для тих, хто поступово відмовляється від кофеїну;
- Може підтримувати здоров’я кишечника, печінки і знижувати ризик деяких хронічних хвороб (діабет 2‑го типу, серцево-судинні захворювання, рак) завдяки вмісту антиоксидантів
Недоліки:
- Напій залишається кислотним і може подразнювати шлунок або погіршувати стан при гастриті та виразках;
- Може поступово підвищувати рівень ЛПНЩ "поганого" холестерину), особливо при споживанні більше 3 чашок на день;
- Поліфеноли з кави можуть заважати засвоєнню заліза, що актуально для людей з анемією;
- Процес декофеїнації іноді включає хімічні розчинники, і хоча їх сліди мінімальні, рекомендується обирати безпечні методи обробки.
Рекомендації:
- Помірне споживання – 1‑2 чашки на день – загалом безпечне;
- Для зменшення ризику – обирати якісні бренди, які декофеїнують натуральними методами;
- Тим, хто повністю відмовляється від кофеїну, варто поступово переходити на альтернативи (цикорій, какао), а не різко скасовувати вживання кави без кофеїну.