Есть ли бескофеиновый кофе полезнее, какие преимущества и недостатки напитка, рассказывает 24 Канал.

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Что такое бескофеиновый кофе?

Это напиток, который проходит специальный процесс декофеинации, благодаря которому из зерна удаляют около 96–99% кофеина. В результате в чашке остается примерно 2 – 5 миллиграммов кофеина – ощутимо меньше, чем в классическом напитке с 70 – 140 миллиграммов кофеина.

Преимущества:

  • Не стимулирует нервную систему – не повышает давление, не вызывает тревожности или бессонницы;
  • Подходит людям с чувствительным желудком или кислотным рефлюксом;
  • Идеальная замена для тех, кто постепенно отказывается от кофеина;
  • Может поддерживать здоровье кишечника, печени и снижать риск некоторых хронических болезней (диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания, рак) благодаря содержанию антиоксидантов

Недостатки:

  • Напиток остается кислотным и может раздражать желудок или ухудшать состояние при гастрите и язвах;
  • Может постепенно повышать уровень ЛПНП "плохого" холестерина), особенно при потреблении более 3 чашек в день;
  • Полифенолы из кофе могут мешать усвоению железа, что актуально для людей с анемией;
  • Процесс декофеинации иногда включает химические растворители, и хотя их следы минимальны, рекомендуется выбирать безопасные методы обработки.

Рекомендации:

  • Умеренное потребление – 1-2 чашки в день – в целом безопасное;
  • Для уменьшения риска – выбирать качественные бренды, которые декофеинируют натуральными методами;
  • Тем, кто полностью отказывается от кофеина, стоит постепенно переходить на альтернативы (цикорий, какао), а не резко отменять употребление кофе без кофеина.