Щоб розібратись в цій тему, група медиків з Гарвардського університету та кількох інших американських навчальних закладів і клінік провела метааналіз. Результати нового дослідження були опубліковані в журналі Nutrients, передає 24 Канал.

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Нове дослідження картоплі

Вчені проаналізували інформацію з семи проспективних когортних досліджень, у яких брало участь понад 110 тисяч людей. У рамках цих досліджень спостерігали за раціоном учасників, включаючи різні способи приготування картоплі, а також реєстрацією випадків серцево-судинних захворювань і гіпертонії.

Кількість спожитої картоплі (печеної, вареної, смаженої та у вигляді пюре) оцінювали за допомогою опитувальників, які враховували порції та частоту споживання. Також збирали інформацію про вік, стать, етнічну приналежність, індекс маси тіла, спосіб життя та загальне харчування учасників.

Картопля не впиває на здоровʼя серця

В результаті не було виявлено значущого зв'язку між загальним споживанням картоплі та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, навіть з урахуванням різних факторів.

Що стосується вживання вареної, печеної картоплі або пюре, то вони не були пов'язані з гіпертонією. Однак для смаженої картоплі був виявлений зв'язок: у тих, хто їв її раз на тиждень, ризик підвищення артеріального тиску був на 10% вищим порівняно з тими, хто не вживав смажену картоплю.