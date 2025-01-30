Волоські горіхи – суперфуд для довголіття
Річ у тім, що волоські горіхи містять корисні жири, клітковину, антиоксиданти та мікроелементи, що позитивно впливають на організм. 24 Канал з посиланням на Delish, розповідає про користь цих горіхів.
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За словами дієтологині Мелісси Джегер, волоські горіхи є унікальним джерелом поліненасичених жирних кислот, зокрема омега-3. Вони містять альфа-ліноленову кислоту (АЛК), яка відіграє важливу роль у підтримці здоров’я.
"Одна унція (28 грамів) волоських горіхів забезпечує організм білком, клітковиною та магнієм", – зазначає Джегер.
Як волоські горіхи впливають на серце та фактори старіння
Американська кардіологічна асоціація включила їх у список продуктів, що сприяють здоров'ю серця. Волоські горіхи допомагають уповільнити старіння, адже:
- зміцнюють серцево-судинну систему;
- знижують ризик депресії та діабету;
- мають потужну протизапальну дію;
- підтримують здоров’я кишківника;
- допомагають контролювати вагу.
Важливо! Дослідження опубліковане в Journal of Aging Research, підтвердило: жінки, які вживали дві порції волоських горіхів на тиждень, на 20% частіше входили до категорії "здорового старіння" – без хронічних захворювань, когнітивних порушень та фізичних обмежень.