Карантин на заході України

У МОЗ зазначили, що найбільший ріст випадків спостерігається в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У зв’язку з цим регіональні комісії можуть приймати рішення про введення додаткових протиепідемічних заходів, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, розглядається можливість переходу навчальних закладів на дистанційну форму навчання, обмеження кількості відвідувачів у громадських установах та впровадження інших заходів для стримування поширення захворювання.

Епідемічна ситуація в Україні

За даними МОЗ, протягом минулого тижня в Україні на ГРВІ захворіло 171 068 людей, з яких 104 843 – діти. Така кількість випадків є типовою для середини епідемічного сезону та не виходить за межі епідеміологічного порогу, встановленого для сезону 2024/2025 років.

Різке збільшення захворюваності пов’язане з активним поширенням вірусів грипу у 22 регіонах країни. З початку циркуляції в січні зафіксовано 15 смертельних випадків, викликаних ускладненнями захворювань.

Загалом від початку епідемічного сезону в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 262 760 осіб, що на 22,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас було підтверджено 17 380 випадків COVID-19, серед яких 78 призвели до летального результату.