Як виявилося, цей препарат може зупиняти біль ще до того, як сигнал досягне мозку, впливаючи безпосередньо на нервові закінчення, пише 24 Канал з посилання на Sciencedaily.

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Як знеболює парацетамол

До сьогодні більшість досліджень стверджували, що парацетамол усуває біль, впливаючи виключно на центральну нервову систему – тобто, на головний та спинний мозок. Проте нові результати показують: дія препарату на цьому не обмежується.

Вчені з Єврейського університету в Єрусалимі довели, що парацетамол має ще й периферичний ефект, тобто працює за межами ЦНС.

Головну роль у цьому процесі відіграє метаболіт AM404, який утворюється в організмі людини після прийому парацетамолу. Саме цей метаболіт, як з’ясували науковці, блокує натрієві канали в периферичних нейронах – "датчиках" болю. Завдяки цьому больові сигнали просто не доходять до мозку, і людина не відчуває болю.

Цікаво, що AM404 синтезується саме в тих нервових закінченнях, які відповідають за появу больового відчуття. Блокуючи специфічні натрієві канали, він фактично перекриває шлях для передачі болю ще на самому початку – до того, як сигнал потрапить у центральну нервову систему.

Чому це важливо

Це відкриття може здійснити революцію у створенні нових знеболювальних засобів – точніших і безпечніших. Дослідники переконані: розробка препаратів, що імітують дію AM404, дасть змогу ефективніше боротися з болем, зменшуючи при цьому ризики побічних ефектів.

Наші результати повністю перевертають класичне уявлення про дію парацетамолу. У майбутньому це може допомогти створити нові, більш цілеспрямовані та безпечні методи лікування болю,

– підкреслюють автори дослідження.