Как оказалось, этот препарат может останавливать боль еще до того, как сигнал достигнет мозга, воздействуя непосредственно на нервные окончания, пишет 24 Канал со ссылкой на Sciencedaily.

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Как обезболивает парацетамол

До сих пор большинство исследований утверждали, что парацетамол устраняет боль, влияя исключительно на центральную нервную систему – то есть, на головной и спинной мозг. Однако новые результаты показывают: действие препарата на этом не ограничивается.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме доказали, что парацетамол имеет еще и периферический эффект, то есть работает за пределами ЦНС.

Главную роль в этом процессе играет метаболит AM404, который образуется в организме человека после приема парацетамола. Именно этот метаболит, как выяснили ученые, блокирует натриевые каналы в периферических нейронах – "датчиках" боли. Благодаря этому болевые сигналы просто не доходят до мозга, и человек не чувствует боли.

Интересно, что AM404 синтезируется именно в тех нервных окончаниях, которые отвечают за появление болевого ощущения. Блокируя специфические натриевые каналы, он фактически перекрывает путь для передачи боли еще в самом начале – до того, как сигнал попадет в центральную нервную систему.

Почему это важно

Это открытие может совершить революцию в создании новых обезболивающих средств – более точных и безопасных. Исследователи убеждены: разработка препаратов, имитирующих действие AM404, позволит эффективнее бороться с болью, уменьшая при этом риски побочных эффектов.

Наши результаты полностью переворачивают классическое представление о действии парацетамола. В будущем это может помочь создать новые, более целенаправленные и безопасные методы лечения боли,

– подчеркивают авторы исследования.