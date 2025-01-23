Що таке ІПСШ

Інфекції, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), – це група патогенних мікроорганізмів, які включають бактерії, віруси та паразити. Відомо понад 30 різних інфекцій, але найбільше поширення мають 8 з них, повідомляє 24 Канал з посиланням на Your Sexual Health.

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Деякі з цих захворювань, такі як сифіліс, гонорея, хламідіоз і трихомоніаз, лікуються, тоді як інші, зокрема ВІЛ, гепатит B, вірус простого герпесу та вірус папіломи людини, невиліковні.

Як зрозуміло з назви, основний механізм передачі ІПСШ – це незахищені статеві контакти. Крім того, інфекції можуть передаватися від матері до дитини під час вагітності, при пологах або через грудне молоко. Деякі з них також можуть розповсюджуватися через кров, наприклад, при використанні спільних голок.

Чи можна підчепити венеричні захворювання в басейні

Що стосується плавання в громадських басейнах, то вода може змивати природні рідини, які є на статевих органах, і разом з ними частинки вірусів і бактерій, якщо у когось із плавців є інфекція.

Щоб запобігти зараженню, в громадських басейнах діють суворі норми дезінфекції води. Зазвичай для цих цілей використовуються хлор, бром або озонування, які націлені на знищення патогенних мікроорганізмів.

Внаслідок цього віруси і бактерії, які передаються статевим шляхом, не можуть виживати у такій воді. Жоден з них не входить до списку інфекцій, які можна підхопити в басейні.

Наскільки небезпечна роздягальня басейну

Як тільки мікроорганізми покидають слизові оболонки свого "господаря", вони швидко втрачають життєздатність і не можуть виживати на поверхнях. Це стосується всіх громадських об'єктів, таких як лавки, стільці та сидіння унітазів.

Хламідії і гонорея також не можуть передаватися через спільне використання рушників. Зараження може теоретично відбутися, лише якщо ви сядете на ту ж поверхню одразу після інфікованої людини, і ваші слизові оболонки доторкнуться до неї. Але ймовірність такого сценарію вкрай мала, тому вважається, що зараження венеричними захворюваннями таким чином неможливе.