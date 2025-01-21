Оперізуючий лишай отримав назву через те, що висип виглядає як пояс, що обгортає тіло. Захворіти на нього можуть всі, хто раніше переніс вітряну віспу. Після одужання вірус залишається в організмі, але перебуває в неактивному стані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.
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При ослабленні імунної системи вірус може активуватися знову, що призводить до рецидиву – так розвивається оперізуючий лишай. Найчастіше цим хворіють люди старше 50 років, а також ті, в кого імунна система ослаблена, включаючи літніх людей, пацієнтів з ВІЛ та осіб, які приймають імуносупресори.
Оперізуючий лишай – симптоми
Симптоми оперізуючого лишаю зазвичай розвиваються поступово і включають:
- Біль або печіння. Це один з перших ознак захворювання, який з'являється за кілька днів до появи висипу. Біль може бути від легкого до сильного і часто відчувається як різке печіння.
- Висип на шкірі. Зазвичай виглядає як дрібні пухирці, розташовані вздовж нервових шляхів. Вони можуть виділяти рідину при пошкодженні. Висип найчастіше з'являється на тулубі, але може вразити й інші ділянки тіла.
- Слабкість і втома. Ці симптоми свідчать про те, що організм бореться з вірусом.
- Набряк і почервоніння шкіри в області висипу.
- Підвищена температура та головний біль.
Іноді висипу може не бути, тоді говорять про безпечний оперізуючий лишай. У такому випадку вірус вражає нерви, але шкірні прояви відсутні, і людину турбують лише болі вздовж нервових шляхів. Безпечний оперізуючий лишай трапляється рідко.
Від моменту появи перших симптомів до повного загоєння висипу проходить від 3 до 5 тижнів. Спершу з'являються болі, потім висип, який з часом утворює пухирці та скоринки, що відпадають через кілька тижнів. Поки висип не висох і не покрився скоринками, людина залишається заразною. Вона може заразити інших вітрянкою.
Діагностика оперізуючого лишаю
Як правило, діагноз ставлять на основі спілкування з пацієнтом і візуального огляду шкіри. Характерні скарги на біль і висип допомагають лікарю швидко визначити діагноз. Проте в деяких випадках можуть бути призначені додаткові дослідження для підтвердження діагнозу або виключення інших захворювань.
Лікування оперізуючого лишаю
Для лікування герпесу зостера використовуються препарати, які допомагають полегшити біль і подавити активність вірусу:
- Противірусні засоби. Ці ліки зупиняють розмноження вірусу, прискорюють зникнення висипу і зменшують больові відчуття. Ефективність противірусної терапії вища, якщо лікування розпочати протягом 72 годин з моменту появи висипу. Зазвичай призначають валацикловір, ацикловір або фамцикловір, курс лікування складає близько тижня, але може бути продовжений за призначенням лікаря.
- Знеболювальні препарати: Якщо біль досить сильний, рекомендовані НПЗП (наприклад, парацетамол або ібупрофен). У випадках, коли вони не допомагають, можуть бути призначені сильніші знеболювальні, що доступні тільки за рецептом.
- Догляд за шкірою. Уражені ділянки мають залишатися чистими та сухими.