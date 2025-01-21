Опоясывающий лишай получил название из-за того, что сыпь выглядит как пояс, обволакивающий тело. Заболеть им могут все, кто ранее перенес ветряную оспу. После выздоровления вирус остается в организме, но находится в неактивном состоянии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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При ослаблении иммунной системы вирус может активироваться снова, что приводит к рецидиву – так развивается опоясывающий лишай. Чаще всего этим болеют люди старше 50 лет, а также те, у кого иммунная система ослаблена, включая пожилых людей, пациентов с ВИЧ и лиц, принимающих иммуносупрессоры.

Опоясывающий лишай – симптомы

Симптомы опоясывающего лишая обычно развиваются постепенно и включают:

Боль или жжение. Это один из первых признаков заболевания, который появляется за несколько дней до появления сыпи. Боль может быть от легкой до сильной и часто ощущается как резкое жжение.

Сыпь на коже. Обычно выглядит как мелкие пузырьки, расположенные вдоль нервных путей. Они могут выделять жидкость при повреждении. Сыпь чаще всего появляется на туловище, но может поразить и другие участки тела.

Слабость и усталость. Эти симптомы свидетельствуют о том, что организм борется с вирусом.

Отек и покраснение кожи в области сыпи.

Повышенная температура и головная боль.

Иногда сыпи может не быть, тогда говорят о безопасном опоясывающем лишае. В таком случае вирус поражает нервы, но кожные проявления отсутствуют, и человека беспокоят только боли вдоль нервных путей. Безопасный опоясывающий лишай случается редко.

С момента появления первых симптомов до полного заживления сыпи проходит от 3 до 5 недель. Сначала появляются боли, затем сыпь, которая со временем образует пузырьки и корочки, что отпадают через несколько недель. Пока сыпь не высохла и не покрылась корочками, человек остается заразным. Он может заразить других ветрянкой.

Диагностика опоясывающего лишая

Как правило, диагноз ставят на основе общения с пациентом и визуального осмотра кожи. Характерные жалобы на боль и сыпь помогают врачу быстро определить диагноз. Однако в некоторых случаях могут быть назначены дополнительные исследования для подтверждения диагноза или исключения других заболеваний.

Лечение опоясывающего лишая

Для лечения герпеса зостера используются препараты, которые помогают облегчить боль и подавить активность вируса: