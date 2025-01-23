Что такое ИППП

Инфекции, которые передаются половым путем (ИППП), – это группа патогенных микроорганизмов, которые включают бактерии, вирусы и паразиты. Известно более 30 различных инфекций, но наибольшее распространение имеют 8 из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Your Sexual Health.

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Некоторые из этих заболеваний, такие как сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз, лечатся, тогда как другие, в частности ВИЧ, гепатит B, вирус простого герпеса и вирус папилломы человека, неизлечимы.

Как понятно из названия, основной механизм передачи ИППП – это незащищенные половые контакты. Кроме того, инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время беременности, при родах или через грудное молоко. Некоторые из них также могут распространяться через кровь, например, при использовании общих игл.

Можно ли подцепить венерические заболевания в бассейне

Что касается плавания в общественных бассейнах, то вода может смывать естественные жидкости, которые есть на половых органах, и вместе с ними частицы вирусов и бактерий, если у кого-то из пловцов есть инфекция.

Чтобы предотвратить заражение, в общественных бассейнах действуют строгие нормы дезинфекции воды. Обычно для этих целей используются хлор, бром или озонирование, которые нацелены на уничтожение патогенных микроорганизмов.

Вследствие этого вирусы и бактерии, которые передаются половым путем, не могут выживать в такой воде. Ни один из них не входит в список инфекций, которые можно подхватить в бассейне.

Насколько опасна раздевалка бассейна

Как только микроорганизмы покидают слизистые оболочки своего "хозяина", они быстро теряют жизнеспособность и не могут выживать на поверхностях. Это касается всех общественных объектов, таких как скамейки, стулья и сиденья унитазов.

Хламидии и гонорея также не могут передаваться через совместное использование полотенец. Заражение может теоретически произойти, только если вы сядете на ту же поверхность сразу после инфицированного человека, и ваши слизистые оболочки прикоснутся к нему. Но вероятность такого сценария крайне мала, поэтому считается, что заражение венерическими заболеваниями таким образом невозможно.