Детальніше про кожну з них фахівчиня з розладів сну Мішель Дреруп розповіла Cleveland Clinic, інформує 24 Канал.

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Фізіологічні чинники

Гормональний фон

За словами експертів, гормональні коливання можуть суттєво впливати на режим сну і підвищувати ймовірність розладів сну. Доктор Мішель Дреруп зазначає, що жінки зазнають гормональних змін щомісяця у зв'язку з менструальним циклом, а також під час ключових етапів життя, включаючи вагітність, грудне вигодовування, перименопаузу та менопаузу. Вона підкреслює, що гормональні зміни, пов'язані з менопаузою, можуть бути особливо шкідливими для якості сну.

Зауважте. Під час менопаузи сон може значно погіршитися. Жінка може відчувати труднощі із засинанням, а сон може бути поверхневим.

Крім того, інші захворювання, наприклад, щитовидної залози, можуть посилити неприємні симптоми.

Психологічні чинники

Тривожність та депресія

Психічне здоров'я і сон тісно пов'язані між собою, проте експерти порівнюють їхній зв'язок з давньою дилемою про те, що з'явилося раніше – курка чи яйце. Дослідження показують, що хоча недостатній сон може негативно впливати на психічне здоров'я, такі стани, як депресія, також можуть призводити до розладів сну.

Мішель Дреруп, провідний експерт у цій галузі, зазначає, що жінки піддаються більшому ризику розвитку тривожних і депресивних розладів порівняно з чоловіками. Приблизно 80% людей з депресією повідомляють про безсоння, а 15% борються з надмірною сонливістю.

Важливо! Депресія – це не просто втома. З характерних особливостей стану – втрата інтересу до раніше улюблених занять.

Вік і стать

Незалежно від того, чи винні в цьому гормони, психічне здоров'я або інші проблеми, одне можна сказати точно: жінки більш схильні до проблем зі сном, і з віком цей ризик збільшується.

При цьому експертка наголосила, що ризик мати деякі розлади сну, зокрема синдром неспокійних ніг, завжди вдвічі вищий для жінок, ніж для чоловіків.