Злоякісні пухлини, що розвиваються в області горла, гортані, носа, пазух і ротової порожнини, зазвичай об'єднуються під терміном "рак голови та шиї". Цей тип раку є сьомим за поширеністю у світі, при цьому кількість діагнозів продовжує зростати, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал Cancer.

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Нове дослідження кави та чаю

Кава та чай містять біоактивні компоненти, які можуть мати антиоксидантні, онкопротекторні та протизапальні властивості. Багато дослідників неодноразово вивчали ці напої, намагаючись встановити зв'язок між їхнім споживанням і ризиком розвитку раку голови та шиї. Однак результати цих досліджень і систематичних оглядів часто були суперечливими.

Нещодавно велика група лікарів із США, Італії, Франції, Німеччини, Швейцарії та Китаю здійснила нову спробу дослідити це питання. У своїй статті вони розглянули дані 14 попередніх досліджень, проведених вченими з Міжнародного консорціуму з епідеміології раку голови та шиї (INHANCE), в який входять дослідницькі групи з усього світу. Учасники дослідження заповнювали анкети, в яких вказували, чи споживають вони каву (як з кофеїном, так і без) та чай, а також у яких кількостях і як часто.

Кава знижує ризик раку

Вчені проаналізували інформацію від 9548 пацієнтів з раком голови та шиї та 15783 учасників контрольних груп без цих пухлин. Статистичний аналіз показав, що особи, які споживають понад чотири чашки звичайної кави на день, мають на 17% меншу ймовірність розвитку раку голови та шиї у порівнянні з тими, хто не п'є цей напій. Ймовірність виникнення раку ротової порожнини у любителів кави виявилася на 30% нижчою, а ризик раку горла – на 22%.

Крім того, вживання трьох – чотирьох чашок кави на день було пов'язане зі зменшенням ризику розвитку раку гіпофарингальної області (нижньої частини горла) на 41%. Споживання кави без кофеїну також корелювало зі зниженням ймовірності раку ротової порожнини на 25%.

Чай має скромніші результати

Що стосується чаю, то результати були менш однозначними. Вживання до однієї чашки на день асоціювалося зі зниженим ризиком гіпофарингального раку та раку голови та шиї в цілому. Однак споживання чаю у більших кількостях пов'язувалося зі збільшенням майже на 40% ймовірності розвитку злоякісних пухлин у гортані.

Також автори дослідження зазначили, що традиції споживання кави та чаю різноманітні. Тому, щоб точніше з'ясувати вплив цих напоїв на ризик виникнення раку, потрібно провести додаткові дослідження та зібрати більше даних.