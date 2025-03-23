Чи можна "хрустіти" шиєю: наслідки пояснив лікар

Звичку "хрустіти" шиєю мають багато людей. Зазвичай це відбувається, коли ми відчуваємо напругу чи дискомфорт у шийно-комірцевій зоні. Проте регулярне виконання таких рухів може мати наслідки для здоров’я.

Чом унебезпечно "хрустіти" шиєю

Так, за словами мануального терапевта Ендрю Бенга з Cleveland Clinic, "якщо ви хрустите шиєю раз на день, це нормально. Але коли це відбувається щоразу через годину чи частіше, варто задуматись про свої звички". Детальніше розповідає 24 Канал.

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Часте й навмисне "хрустіння" може призвести до низки проблем, зокрема ослаблення зв'язок, нестабільності суглобів, м'язових спазмів, і навіть защемлення нерва.

Варто знати. Звуки, які ми чуємо під час таких рухів, виникають з різних причин, зокрема через виділення газів у суглобах, рух зв'язок або сухожиль, або відокремлення шкіри від фасції.

Як це шкодить здоров'ю

Наслідки частого "хрустіння" шиєю можуть бути небезпечними. Хоча легкий звук зазвичай не викликає занепокоєння, надмірне навантаження на суглоби може призвести до:

нестабільності суглобів – послаблення зв'язок і сухожиль збільшує ймовірність травм;

– послаблення зв'язок і сухожиль збільшує ймовірність травм; напруження м'язів – занадто часте або неправильне "хрустіння" може призвести до розтягнення м'язів;

– занадто часте або неправильне "хрустіння" може призвести до розтягнення м'язів; защемлення нервів – стиснення нервових закінчень може викликати біль;

– стиснення нервових закінчень може викликати біль; травми кровоносних судин – в рідкісних випадках різкий рух може спричинити розрив хребетної артерії, що веде до серйозних наслідків, таких як інсульт.

Цікаво. Щодо міфу, що "хрустіння" шиї призводить до артриту, лікарі зазначають, що наукових підтверджень цього немає. Проте надмірний тиск на суглоби може сприяти їх ослабленню та підвищити ризик розвитку остеоартриту.

Щоб позбутися звички "хрустіти" шиєю, лікарі радять покращити поставу, налаштувати робоче місце, зменшивши навантаження на шию, зміцнювати шийні м'язи та уникати частого хрустіння. Якщо ж відчуття дискомфорту не зникає, краще звернутися до спеціаліста, адже це може свідчити про серйозніші проблеми.