У прокуратурі повідомили, що концентрація препарату у введеному жінці розчині перевищила рекомендовану дозу щонайменше в 15 разів. Також про обставини та причини трагічного випадку розповів начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Жінці виконували ліполіз живота

Відмо, що клієнтка прийшла до салону в Харкові на косметологічну хірургічну процедуру, яку проводять із застосуванням місцевої анестезії.

"Вона прийшла за модною процедуру догляду за тілом. Робити все мала хазяйка клініки – називала себе хірургом, навіть на дверях кабінету, де проводила маніпуляції, була табличка "операційна", – зазначив Болвінов.

За його словами, працювати мали над зоною живота.

Косметологиня не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика, без жодних спеціальних лабораторних досліджень і проведення алергопроб почала проведення процедури,

– розповіли в поліції.

Слідчі встановили, що косметологиня не мала закінченої медичної освіти та дозволу на проведення анестезії. Вона ввела клієнтці в близько 20 ін'єкцій, перевищивши рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.

Жінку залишили помирати

Ще під час введення анестезії клієнтка почала скаржитися на погіршення стану здоров'я. Проте косметологиня не звернула на це увагу, продовжила введення анестетику та вийшла з кабінету приблизно на 10 – 15 хвилин.

Клієнтка кричала, задихалася, в неї почались галюцинації, судоми. Лише після того, як пацієнтка втратила свідомість, їй почали вводили протиалергійні препарати,

– зазначили у прокуратурі.

Весь процес зафіксований на камерах, тому слідчим вдалось відтворити хронологію подій.

"На відео видно, як пацієнтка спочатку вигинається від болю, потім дико кричить, б'ється в конвульсіях. А за декілька хвилин просто помирає. Персонал намагався її реанімувати, але не змогли", – повідомив Болвінов.

Працівники салону викликали "швидку", але потерпіла померла дорогою до лікарні.

Судмедексперти були шоковані

Висновок комісійної судово-медичної експертизи підтвердив, що причиною смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком.

Майже в 15 разів перевищення дози лідокаїну – судмедексперти були шоковані такими аналізами. На тілі жертви виявили 59 сідів лвід ін'єкцій,

– зазначає Болвінов.

Проводила операцію без ліцензії

Як наголосив Сергій Болвінов, чому так сталося, встановити вдалося майже одразу. Зокрема, це сталось через те, що косметологиня видавала себе за хірурга.

"Процедуру проводила шарлатанка, яка видавала себе за хірурга. Їй 33 роки і за спеціальністю вона провізор-косметолог, навчалася на лікаря в ХНУ імені Каразіна, але була лише інтерном. Жодного права проводити такі маніпуляції з клієнтами у неї не було", – наголосив він.

Тож, як повідомили правоохоронці, ліполіз, як і знеболювальні ін'єкції, підозрюваня взялася робити без ліцензії. Експерти підтвердили – на таке має право лише хірург або ж анестезіолог.

Під час обшуку в клініці не вдалося знайти жодних медичних документів – тільки так звані інформаційні згоди від клієнток на бланках клініки.

Що відомо про підозрювану і її позицію

За словами головного слідчого Харківщини, сама косметологиня після трагедії в клініці спробувала заперечувати, що взагалі не проводила процедуру. Потім намагалася перекласти провину на медсестру, а пізніше просто відмовилася говорити.

Правоохоронці також встановили, що ліполіз в зоні живота косметологиня робила вперше, але подібні маніпуляції без ліцензії проводила і раніше.

Ба більше, вони також встановили, що від діяльності косметологині постраждали і інші жінки. Так, одна з них розповіла, що прийшла до підозрюваної для корекції стегон, а врешті довелось лікуватись.

"Вона залишилася жива, але постраждала – отримала подвійну дозу лідокаїну. Ця пацієнтка розповіла слідчим, що їй довелося відновлювати своє здоров’я після походу до шарлатанки", – стверджує Болвінов.

Важливо! 33-річній косметологині повідомили про підозру у скоєнні вбивства через необережність (частина 1 статті 119 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Що відомо про померлу жінку

У померлої залишився маленький син, якого вона виховувала сама. Слідчий розповів, що дівчину любили та поважали колеги по роботі.

"Вона виросла в дитячому будинку, всього досягла без сторонньої допомоги та завжди прагнула до досконалості", – додав слідчий.

При виборі косметолога слід обов'язково звертати увагу на наявність вищої медичної освіти за спеціальністю хірург-дерматолог, дерматовенеролог або пластичний хірург. Це необхідність, адже фахівець має розумітися на анатомії та фізіології й знати, що робити у випадку ускладнень.