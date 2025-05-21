Американські науковці з’ясували, що куркума, зелений чай та ще кілька компонентів раціону здатні уповільнювати процеси старіння у чоловіків, повідомляє 24 Канал з посилання на Aging.

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Нові наукові дослідження свідчать, що деякі харчові добавки (наприклад, куркумін або екстракт зеленого чаю), які вживають без призначення лікаря, часто призводять до лікарсько-асоційованих ушкоджень печінки.

Водночас активні речовини цих добавок уже добре відомі своїми корисними властивостями: з куркуми розробили протипухлинний препарат, а зелений чай продемонстрував здатність подовжувати життя лабораторних мишей.

Нове дослідження впливу харчування на старіння

Дослідники кількох університетів США дослідили, як харчування впливає на епігенетичне старіння (старіння на клітинному рівні) у чоловіків.

У ході експерименту аналізували показники здорових чоловіків віком від 50 до 72 років, які протягом восьми тижнів дотримувалися раціону, багатого на рослинні продукти, а також виконували рекомендації щодо якісного сну та регулярної фізичної активності.

Для оцінки впливу такого способу життя на процеси старіння, науковці перевіряли рівень метилювання ДНК – біомаркер, що вказує на темпи старіння організму. Ці дані дослідники проаналізували за допомогою "епігенетичних годинників Ховарта".

Яка їжа сповільнює старіння

Виявилося, що у тих чоловіків, чий раціон містив більше продуктів із метиладаптогенами (куркума, розмарин, часник, ягоди, зелений та японський чай), спостерігалося помітне зниження біологічного віку на клітинному рівні. Цей ефект не залежав від втрати ваги або початкових показників клітинного старіння.

Автори дослідження дійшли висновку, що саме ці продукти могли найбільше вплинути на уповільнення вікових змін. Попередні наукові роботи вже показали, що речовини, які містяться у метиладаптогенах, сприяють здоровому старінню через вплив на метилювання ДНК, допомагаючи знизити ризики серцево-судинних захворювань та когнітивних порушень.

Хоча вибірка учасників була не надто великою, нове дослідження підтвердило: велика кількість рослинних продуктів у щоденному раціоні – характерна риса середземноморської чи традиційної японської дієти – пов’язана зі сповільненням біологічного старіння. На думку авторів, впровадження практичних стратегій харчування може сприяти збереженню здоров’я протягом усього життя.