Американские ученые выяснили, что куркума, зеленый чай и еще несколько компонентов рациона способны замедлять процессы старения у мужчин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Aging.

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Новые научные исследования свидетельствуют, что некоторые пищевые добавки (например, куркумин или экстракт зеленого чая), которые употребляют без назначения врача, часто приводят к лекарственно-ассоциированным повреждениям печени.

В то же время активные вещества этих добавок уже хорошо известны своими полезными свойствами: из куркумы разработали противоопухолевый препарат, а зеленый чай продемонстрировал способность продлевать жизнь лабораторных мышей.

Новое исследование влияния питания на старение

Исследователи нескольких университетов США исследовали, как питание влияет на эпигенетическое старение (старение на клеточном уровне) у мужчин.

В ходе эксперимента анализировали показатели здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет, которые в течение восьми недель придерживались рациона, богатого растительными продуктами, а также выполняли рекомендации по качественному сну и регулярной физической активности.

Для оценки влияния такого образа жизни на процессы старения, ученые проверяли уровень метилирования ДНК – биомаркер, указывающий на темпы старения организма. Эти данные исследователи проанализировали с помощью "эпигенетических часов Ховарта".

Какая пища замедляет старение

Оказалось, что у тех мужчин, чей рацион содержал больше продуктов с метиладаптогенами (куркума, розмарин, чеснок, ягоды, зеленый и японский чай), наблюдалось заметное снижение биологического возраста на клеточном уровне. Этот эффект не зависел от потери веса или начальных показателей клеточного старения.

Авторы исследования пришли к выводу, что именно эти продукты могли больше всего повлиять на замедление возрастных изменений. Предыдущие научные работы уже показали, что вещества, содержащиеся в метиладаптогенах, способствуют здоровому старению через влияние на метилирование ДНК, помогая снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений.

Хотя выборка участников была не слишком большой, новое исследование подтвердило: большое количество растительных продуктов в ежедневном рационе – характерная черта средиземноморской или традиционной японской диеты – связана с замедлением биологического старения. По мнению авторов, внедрение практических стратегий питания может способствовать сохранению здоровья на протяжении всей жизни.