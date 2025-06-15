За словами нутриціологині Андріани Абашин, розуміння того, які гормони переважають у конкретний період, дозволяє більш усвідомлено обирати продукти – і м'яко врівноважувати гормональний фон, передає 24 Канал.

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Фаза естрогену

У першій половині циклу, коли в організмі домінує естроген, особливо корисними будуть продукти, багаті на фітоестрогени – рослинні речовини, які мають подібну до естрогену дію. Саме вони допомагають підтримати гормональну рівновагу природним чином.

У цей період нутриціологиня рекомендує додати до раціону: лляне насіння, соєві боби, тофу, місо, темпе; червону конюшину, проростки люцерни; бобові, броколі, гранати, ягоди; гарбузове насіння, чорнослив, курагу, фініки, імбир.

Фаза прогестерону

У другій частині циклу провідну роль відіграє прогестерон. Підтримати цей гормон можуть так звані прогестероноподібні фітонутрієнти. Це не гормони, але вони сприяють м'якому регулюванню балансу.

Серед корисних продуктів для цієї фази: насіння соняшника, кунжут, фініки, інжир; кориця, пажитник, фенхель, ромашка, календула; манжетка, кардамон, кокос, лаванда, кульбаба; бобові, ямс, дерево Авраама (вітекс), ягоди.

Цікаво, що ягоди корисні в обох фазах – вони містять як фітоестрогени, так і речовини, що підтримують прогестерон, а також багаті на антиоксиданти, поліфеноли та клітковину.

Практика "циклу насіння"

Окремо нутриціологиня радить звернути увагу на натуропатичну техніку, відому як "seed cycling" або "цикл насіння". Вона полягає у щоденному вживанні певних видів насіння залежно від фази циклу: