По словам нутрициолога Андрианы Абашин, понимание того, какие гормоны преобладают в конкретный период, позволяет более осознанно выбирать продукты – и мягко уравновешивать гормональный фон, передает 24 Канал.

Смотрите также Выкидыш без боли: врач рассказала о малоизвестных признаках потери беременности

Фаза эстрогена

В первой половине цикла, когда в организме доминирует эстроген, особенно полезными будут продукты, богатые на фитоэстрогенами – растительные вещества, которые имеют сходное с эстрогеном действие. Именно они помогают поддержать гормональное равновесие естественным образом.

В этот период нутрициолог рекомендует добавить в рацион: льняное семя, соевые бобы, тофу, мисо, темпе; красный клевер, проростки люцерны; бобовые, брокколи, гранаты, ягоды; тыквенные семечки, чернослив, курагу, финики, имбирь.

Фаза прогестерона

Во второй части цикла ведущую роль играет прогестерон. Поддержать этот гормон могут так называемые прогестероноподобные фитонутриенты. Это не гормоны, но они способствуют мягкому регулированию баланса.

Среди полезных продуктов для этой фазы: семена подсолнечника, кунжут, финики, инжир; корица, пажитник, фенхель, ромашка, календула; манжетка, кардамон, кокос, лаванда, одуванчик; бобовые, ямс, дерево Авраама (витекс), ягоды.

Интересно, что ягоды полезны в обеих фазах – они содержат как фитоэстрогены, так и вещества, поддерживающие прогестерон, а также богаты антиоксидантами, полифенолы и клетчатку.

Практика "цикла семян"

Отдельно нутрициолог советует обратить внимание на натуропатическую технику, известную как "seed cycling" или "цикл семян". Она заключается в ежедневном употреблении определенных видов семян в зависимости от фазы цикла: