Симптоми грибкової інфекції нерідко схожі з проявами псоріазу нігтів, тому легко помилитися з діагнозом. Розберімося, чим відрізняються ці захворювання, наскільки вони небезпечні та коли варто починати лікування, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Чому грибок частіше виникає на ногах

Термін "стопа спортсмена" позначає грибкову інфекцію, яка зазвичай починається між пальцями ніг і здатна швидко поширитися на всю стопу. Головні ознаки – свербіж, печіння, поколювання та висип, що лущиться. Часто таку інфекцію плутають з екземою, яка не передається від людини до людини, тоді як мікоз стоп заразний.

Заразитися грибком легко: громадські душові, спортзали, басейни, а також роздягальні – ідеальне середовище для патогенних спор. Особливо ризикують ті, хто носить тісне взуття або страждає від підвищеної пітливості ніг – у теплому та вологому середовищі грибки розмножуються швидше.

Люди з гіпергідрозом – надмірною пітливістю стоп – перебувають у групі підвищеного ризику: їхня шкіра частіше буває вологою, що створює ідеальні умови для розвитку інфекції. Але це не означає, що кожен, хто зіткнувся з гіпергідрозом, обов'язково захворіє на мікоз – проте ймовірність вища, ніж у решти.

"Стопа спортсмена" входить до великої групи шкірних інфекцій, яку об'єднує схильність до ураження шкіри та нігтів. До цієї категорії також потрапляють стригучий лишай та пахова епідермофітія – грибкове захворювання, що розвивається в складках шкіри паху.

Важливо пам'ятати: грибкові інфекції вкрай заразні. Передача можлива не тільки при прямому контакті з хворим, а й через предмети побуту: рушники, взуття, підлогу. Іноді інфекція зі шкіри стопи поширюється на нігті, кисті рук, а також у пахову ділянку.

Грибок на нігтях

Нігті – ще одна улюблена мішень грибка. Найчастіше інфекція переходить на нігтьові пластини зі шкіри стоп, і вже потім може вражати нігті. Рідше зараження відбувається безпосередньо від іншої людини. Особливо сприйнятливі до мікозу літні люди – з віком нігті стають більш ламкими та сухими, а мікротріщини полегшують проникнення грибка. До додаткових факторів ризику відносять порушення кровообігу в ногах та ослаблений імунітет – наприклад, після важких хвороб.

Одна з перших ознак грибка нігтів – поява білих або жовтуватих плям під краєм нігтя. У міру розвитку інфекції нігтьова пластина тьмяніє, потовщується, починає кришитися.

Зовні мікоз нігтів легко сплутати з псоріазом: і там, і там ніготь може змінювати колір, деформуватися і навіть відшаруватися. Однак, на відміну від грибка, псоріаз не заразний, але здатний призвести до важких наслідків, наприклад, розвитку псоріатичного артриту.

У чому небезпека грибкової інфекції

Здоровій людині грибок нігтів часто не заважає, і багато хто не звертає на нього уваги. Однак самостійно інфекція зникає вкрай рідко. З часом вона може поширитися на інші нігті і навіть шкіру стоп або рук, а у важких випадках – ускладнювати ходьбу через сильне потовщення нігтя.

Особливу небезпеку грибкові ураження становлять для людей з цукровим діабетом або ослабленим імунітетом. У них зростає ризик приєднання бактеріальних ускладнень.

Коли і як лікувати грибок

Лікарі рекомендують лікувати грибкові інфекції нігтів і стоп усім, навіть якщо симптоми виражені слабо. На перших етапах позбутися грибка та відновити здоровий ніготь значно простіше. При запущених формах лікування займає більше часу, але з проблемою можна впоратися, навіть якщо інфекція застаріла – головне, запастися терпінням.

Залежно від тяжкості, призначають зовнішні протигрибкові засоби (лаки, креми), таблетки або їх комбінацію. Дані досліджень показують, що комплексна терапія дає кращий результат, ніж лікування тільки одним препаратом. У важких випадках може знадобитися видалення ураженого нігтя, щоб ліки потрапили в осередок інфекції. Процес лікування триває від кількох тижнів до місяців – все залежить від поширеності та локалізації ураження.

Не відкладайте візит до лікаря при перших підозрілих симптомах: чим раніше розпочато лікування, тим вищий шанс зберегти здоров'я ніг та нігтів.