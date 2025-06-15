Про те, як саме незрячі люди сприймають світ, які бувають типи порушень зору й як адаптуються до життя без зору, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані MedicalNewsToday.

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Якими бувають порушення зору

Зниження зору – це не завжди повна сліпота. Під цим поняттям ховаються різні стани: від легкого розмиття зображень до повної втрати світлосприйняття. Основні типи:

порушення зору – будь-яке зниження здатності бачити, що впливає на повсякденне життя.

знижений зір – людина бачить нечітко, має труднощі з нічним або боковим зором, не впізнає обличчя.

повна сліпота – рідкісний стан, коли повністю відсутнє навіть сприйняття світла.

Як саме виглядає світ для незрячих Візуальний досвід незрячих людей дуже різниться й залежить від ступеня втрати зору: зір може бути розмитим або туманним; зображення можуть містити плями або хвилясті лінії; виникають проблеми із зором у темряві або надмірна чутливість до яскравого світла; поле зору може бути звуженим або взагалі відсутнім.

Зауважте. Ті, хто народився незрячим, не уявляють кольорів і не можуть описати свій досвід як "темряву" – для них це абстрактне поняття. Натомість ті, хто втратив зір у зрілому віці, можуть пам'ятати кольори та відтворювати їх у своїй уяві.

Чи сприймають незрячі світло та кольори

Близько 85% людей із серйозними порушеннями зору зберігають здатність до світлосприйняття. Вони можуть:

визначити, чи в приміщенні світло;

орієнтуватися в просторі, де є джерело світла;

бачити яскраві, насичені кольори, що відбивають більше світла.

Однак деякі кольори, особливо пастельні або схожі між собою відтінки, важко розпізнаються. Люди з повною втратою зору кольорів не бачать, але якщо вони мали зір у минулому, можуть уявляти їх на слух.

До речі, кольорова сліпота (дальтонізм) – це окремий стан, за якого кольори сприймаються інакше, а не повністю відсутні. Найпоширеніший тип – червоно-зелений дальтонізм.