Використовуючи тривимірну модель, що імітує тканини людського мозку, команда біоінженерів з Університету Тафтса у співпраці з фахівцями-нейробіологами з Манчестерського університету продемонструвала, що струс, викликаний ударами по голові, може "пробуджувати" віруси, що перебувають у "сплячому" стані в організмах людей, які перенесли герпес та вітрянку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Signaling.

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Віруси та деменція

Реактивація цих вірусів призводить до запальних процесів у тканинах та викликає зміни, характерні для хвороби Альцгеймера, такі як утворення амілоїдних бляшок та накопичення тау-білка.

Важливо зазначити, що експерименти вказали на можливі напрямки для розробки нових методів лікування для людей з групи ризику. У лабораторних моделях вдалося запобігти багатьом патологічним процесам, заблокувавши цитокін інтерлейкін-1, який відіграє ключову роль у запальних реакціях та функціонуванні імунної системи.

Важливість відкриття

Автори дослідження підкреслюють, що розуміння факторів ризику деменції та хвороби Альцгеймера, а також механізмів їхнього виникнення, необхідне для ранньої профілактики та лікування. На фоні збільшення тривалості життя населення у світі випадки набутої недоумкуватості стають все більш поширеними.

Прогнозується, що до середини століття їхня кількість перевищить 100 мільйонів, а до кінця століття, якщо ситуація не зміниться, може перевищити мільярд.

Вчені сподіваються, що їхня робота стане основою для розробки нових терапевтичних підходів, які допоможуть захистити людей від нейродегенерації, особливо тих, хто часто має травми голови, зокрема, спортсмени та військові.