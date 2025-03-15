Які фактори можуть впливати на його рівень, як він впливає на організм і чи є дійсно потреба у втручанні, про це 24 Каналу розповіла Дегтярьова Ганна, PhD, лікарка-терапевтка.
Також на тему Неочікувана користь: донори крові мають менший ризик смертельного захворювання
Гемоглобін – це білок, що міститься в еритроцитах (червоних кров’яних клітинах) і виконує функцію транспорту кисню. У здорової людини його рівень становить:
- у чоловіків – 130–170 г/л,
- у жінок – 120–150 г/л
Рівень гемоглобіну та еритроцитів у крові регулюється багатьма факторами, основними з яких є:
- нирки, які виробляють еритропоетин,
- кістковий мозок, що відповідає за утворення еритроцитів,
- наявність заліза в організмі.
Чому гемоглобін може підвищуватися
Підвищення рівня гемоглобіну в крові може бути як фізіологічним, так і патологічним.
Фізіологічні причини
Адаптація до зовнішніх факторів. Наприклад, у жителів гірських районів підвищений гемоглобін є нормальною реакцією на низький рівень кисню. Організм виробляє більше еритроцитів і гемоглобіну, щоб забезпечити клітини необхідною кількістю кисню.
Хронічні захворювання легень. У пацієнтів із хронічними захворюваннями легень газообмін порушений, і організм компенсаторно підвищує рівень гемоглобіну, щоб покращити постачання кисню до тканин.
Куріння. Оксид вуглецю, що міститься в сигаретному димі, зв’язується з гемоглобіном, витісняючи кисень. У відповідь організм збільшує кількість еритроцитів, щоб компенсувати дефіцит кисню.
Фізичне навантаження. У спортсменів, які регулярно зазнають інтенсивних фізичних навантажень, організм потребує більше кисню. Відповідно, збільшується вироблення гемоглобіну та еритроцитів.
Патологічні стани, що викликають підвищення гемоглобіну
Іноді підвищений гемоглобін є ознакою серйозного захворювання.
Прикладом може бути істинна поліцитемія – рідкісне захворювання, що виникає через генетичну мутацію, яка спричиняє неконтрольоване вироблення клітин крові. При цьому підвищуються не лише рівень гемоглобіну, а часто й кількість еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів і гематокрит.
Симптоми високого рівня гемоглобіну
До симптомів високого гемоглобіну належать:
- почервоніння обличчя;
- свербіж шкіри;
- запаморочення або слабкість;
- головні болі;
- порушення зору;
- біль у грудях;
- втомленість;
- задишка;
- пітливість;
Чи є підвищений гемоглобін ризиком тромбозу
Ні, саме по собі підвищення гемоглобіну не підвищує ризик утворення тромбів. Головну роль у підвищенні ризику тромбозу відіграють загальна кількість клітин крові та її в’язкість. Вона зростає при збільшенні кількості еритроцитів та гематокриту, а не лише гемоглобіну. Тому при підвищеному гемоглобіні завжди потрібно оцінювати також гематокрит і кількість еритроцитів.
Чи потрібно розріджувати кров при підвищеному гемоглобіні
Саме по собі підвищення гемоглобіну, якщо еритроцити та гематокрит у нормі, не потребує розрідження крові ані аспірином, ані тим паче антикоагулянтами. Аспірин може бути потрібен, якщо у пацієнта є істинна поліцитемія чи гематокрит > 55%, за наявністю додаткових факторів ризику
Вживання достатньої кількості рідини може трохи зменшити в’язкість крові, але це не розв'язує основну проблему і не є ефективним методом профілактики тромбозу при підвищеному гемоглобіні та еритроцитах.
Визначення причини підвищеного гемоглобіну є ключовим моментом, оскільки від цього залежить підхід до лікування.