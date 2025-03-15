Какие факторы могут влиять на его уровень, как он влияет на организм и действительно ли есть потребность во вмешательстве, об этом 24 Каналу рассказала Дегтярева Анна, PhD, врач-терапевт.
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Гемоглобин – это белок, содержащийся в эритроцитах (красных кровяных клетках) и выполняющий функцию транспорта кислорода. У здорового человека его уровень составляет:
- у мужчин – 130–170 г/л,
- у женщин – 120–150 г/л
Уровень гемоглобина и эритроцитов в крови регулируется многими факторами, основными из которых являются:
- почки, которые вырабатывают эритропоэтин,
- костный мозг, отвечающий за образование эритроцитов,
- наличие железа в организме.
Почему гемоглобин может повышаться
Повышение уровня гемоглобина в крови может быть как физиологическим, так и патологическим.
Физиологические причины
Адаптация к внешним факторам. Например, у жителей горных районов повышенный гемоглобин является нормальной реакцией на низкий уровень кислорода. Организм вырабатывает больше эритроцитов и гемоглобина, чтобы обеспечить клетки необходимым количеством кислорода.
Хронические заболевания легких. У пациентов с хроническими заболеваниями легких газообмен нарушен, и организм компенсаторно повышает уровень гемоглобина, чтобы улучшить снабжение тканей кислородом.
Курение. Оксид углерода, содержащийся в сигаретном дыме, связывается с гемоглобином, вытесняя кислород. В ответ организм увеличивает количество эритроцитов, чтобы компенсировать дефицит кислорода.
Физическая нагрузка. У спортсменов, которые регулярно испытывают интенсивные физические нагрузки, организм нуждается в большем количестве кислорода. Соответственно, увеличивается выработка гемоглобина и эритроцитов.
Патологические состояния, вызывающие повышение гемоглобина
Иногда повышенный гемоглобин является признаком серьезного заболевания.
Примером может быть истинная полицитемия – редкое заболевание, возникающее из-за генетической мутации, которая вызывает неконтролируемую выработку клеток крови. При этом повышаются не только уровень гемоглобина, а часто и количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и гематокрит.
Симптомы высокого уровня гемоглобина
К симптомам высокого гемоглобина относятся:
- покраснение лица;
- зуд кожи;
- головокружение или слабость;
- головные боли;
- нарушение зрения;
- боль в груди;
- усталость;
- одышка;
- потливость;
Является ли повышенный гемоглобин риском тромбоза
Нет, само по себе повышение гемоглобина не повышает риск образования тромбов. Главную роль в повышении риска тромбоза играют общее количество клеток крови и ее вязкость. Она возрастает при увеличении количества эритроцитов и гематокрита, а не только гемоглобина. Поэтому при повышенном гемоглобине всегда нужно оценивать также гематокрит и количество эритроцитов.
Нужно ли разжижать кровь при повышенном гемоглобине
Само по себе повышение гемоглобина, если эритроциты и гематокрит в норме, не требует разжижения крови ни аспирином, ни тем более антикоагулянтами. Аспирин может быть нужен, если у пациента есть истинная полицитемия или гематокрит > 55%, при наличии дополнительных факторов риска
Употребление достаточного количества жидкости может немного уменьшить вязкость крови, но это не решает основную проблему и не является эффективным методом профилактики тромбоза при повышенном гемоглобине и эритроцитах.
Определение причины повышенного гемоглобина является ключевым моментом, поскольку от этого зависит подход к лечению.