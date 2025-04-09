Історія почалася в період перших зимових холодів. Маленька Софійка потрапила до Центру педіатрії лікарні Святого Миколая з високою температурою. Під наглядом лікарів Ірини Бережної та Олени Бортик дитина п’ять днів отримувала кисневу підтримку, повідомляє 24 Канал з посилання на Перше медичне об'єднання Львова.

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Важка вірусна інфекція

Однак її стан раптово погіршився – критично низька сатурація (рівень кисню в крові) та сильна лихоманка поставили життя дівчинки під загрозу. Її шкіра стала синюшною, що стало сигналом для термінової реанімації.

Команда інтенсивної терапії спрацювала блискавично, повернувши Софійку до життя, однак її стан залишався критично важким: апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ) виявився малоефективним.

Мені сказали, що надія є. Але шанс, що вона виживе – один з мільйона. Мені дозволяли навідуватись до донечки в реанімацію. Якби не рішення підʼєднати Софійку до апарату, не знаю чим би все закінчилось,

– розповідає мама Софійки Олеся.

Апарат, який дав шанс на життя

ЕКМО, або екстракорпоральну мембранну оксигенацію, підключали до Софійки екстрено. Це складна медична процедура, яку виконали кардіохірурги Олександр Ячнік та Андрій Пилипець разом із командою: перфузіологом Василем Ключиком та анестезіологами Юрієм Пурським і Яремою Безніском. Після успішної операції апарат почав виконувати життєво необхідну функцію, насичуючи кров киснем поза межами тіла дівчинки. Цей процес тривав 19 днів.

У перші дні після переведення доньки в реанімацію, її тато, військовослужбовець, отримав короткий відпуск для підтримки родини.

За весь час Софійка провела в лікарні 71 день. Через тривалий брак активності та кисню дівчинка потребувала інтенсивної фізичної терапії. Світлана Кузьмич, фізична терапевтка, почала працювати з маленькою пацієнткою ще у відділенні реанімації. Перші вправи допомогли Софійці знову навчитися тримати голівку та сидіти. Сьогодні, хоч із болем і підтримкою, вона робить свої перші кроки.

Навесні Софійка святкувала свої треті іменини вже вдома – у колі родини.