Хлопчик ломав руку знову і знову

Перший перелом стався у 2022 році, коли хлопчик упав під час збирання грибів. Попри накладення гіпсу, через деякий час травма повторилась, і з того часу переломи траплялися знову й знову. Деталі випадку розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу лікарні.

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"Ми боялися кожного його руху. Він не грав у футбол, не їздив на велосипеді, навіть легких речей не підіймав – постійно був у страху", – розповіла мама хлопчика.

Лікарі виявили причину

Після 8-го перелому родина звернулася до львівських лікарів. Обстеження виявило серйозну проблему – осередок у кістці, що робив її вразливою до будь-якого навантаження.

"Кістка буквально провалювалася під незначним тиском", – прокоментував ортопед-травматолог Олег Токай.

Осередок в кістці робив руку вразливою / Фото лікарні "Охмаатдит"

Операція з видалення пухлини

Медики провели операцію, під час якої видалили пухлину розміром 9 на 4 сантиметра. Дефект заповнили кістковими трансплантатами та стабілізували кістку за допомогою двох гнучких титанових стержнів.

Лікарі видалили пухлину та стабілізували кістку / Фото лікарні "Охматдит"

Матеріал передали на гістологію, яка підтвердила діагноз – аневризмальна кіста.

Львівські лікарі задоволені, що змогли допомогти дитині / Фото лікарні "Охматдит"

Наразі хлопчик проходить курс реабілітації, відновлює рухливість суглоба та силу м'язів. За словами лікарів, кістка має повністю відновитися, а Іван зможе повернутися до активного життя без обмежень.